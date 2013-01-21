14 öğrencinin iddianamesinde 'açlık grevine sessiz kalma' yazılı para delil sayıldı

Ankara Dil Tarih Coğrafyası Fakültesi'nde (DTCF) okuyan ve geçtiğimiz kasım ayında tutuklanan 14 öğrenci hakkında hazırlanan iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ’nce kabul edildi. ‘ PKK /KCK üyesi olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırmalarını talep edilen öğrenciler için hazırlanan iddianamede ilginç deliller yer aldı.

Kitap, kaset, kartpostalların delil olarak gösterilmesinin yanı sıra, açlık grevlerine dikkat çekmek için kâğıt paraların üzerine yazılan “Açlık grevine sessiz kalma” yazısı da savcı tarafından örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlamasına delil olarak gösterildi.

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) okuyan bir grup öğrenci, 16 Kasım 2012 tarihinde o dönemde cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için kampüste pankart asmıştı. Asılan pankart nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında olaylar yaşanmıştı. Çıkan olaylarda iki öğrenci yaralanırken, TMK 10. Madde ile görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce de soruşturma başlatılarak 14 öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrenciler tutuklanmıştı.

‘Örgüt üyesi ve örgüt propagandası’ suçuna iki eylem delil gösterildi. Bunlardan biri DTCF Kampüsü’ne ‘İktidar Yaşamı Hedef Aldığında, Yaşam iktidara direniş olur’ ve ‘Siyasi tutsaklar onurumuzdur, açlık grevlerini selamlıyoruz’ pankartı asılmasıydı. Diğer delil de banknotların üzerine ‘açlık grevlerine sesiz kalma’ şeklindeki yazı yazılmasıydı. Kâğıt para üzerine yazı, iddianamede şöyle yer aldı:

“Şüphelilerden M.A’ın üst aramasında çıkan banknotlar arasında bulunan 20 TL’lik banknot üzerinde ‘Açlık grevine sessiz kalma’ ibaresinin yazılı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu banknot Adli Emanet’in sırasında kaydedilmiştir.”

İddianamede, kâğıt para üzerine yazı yazma eylemi ile öğrencilerin terör örgütü mensuplarını haklı çıkarmaya çalıştıkları da iddia edildi.