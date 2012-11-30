DTCF'de çatışma nedeniyle eğitime 5 gün ara verildi

Ankara Üniversitesi DTCF'nde gruplar arasında bir süredir yaşana gerginlik bugün (30 Kasım 2012) çatışmaya dönüştü

Ülkücü oldukları belirtilen bir grup, okulun orta bahçesinde bulunan öğrencilere taş ve sopalarla saldırdı. Buradaki öğrencilerin de karşılık vermesi ile olaylar büyüdü.

Çatışmanın büyümesi üzerine polis fakülte içerisind eönlem aldı. Okul yönetimi eğitime beş gün ara verildiğini açıklarken sınavlar için gelenler içeri alınmadı.

Yaralıların da olduğu çatışmanın duyulması üzerine CHP milletvekilleri okula geldi.