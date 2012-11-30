T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTCF'de çatışma nedeniyle eğitime 5 gün ara verildi

Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde iki grup arasında yaşanan çatışma nedeniyle polis müdahale etti, eğitime beş gün ara verildi

30 Kasım 2012 16:19

 

Ankara Üniversitesi DTCF'nde gruplar arasında bir süredir yaşana gerginlik bugün (30 Kasım 2012) çatışmaya dönüştü
Ülkücü oldukları belirtilen bir grup, okulun orta bahçesinde bulunan öğrencilere taş ve sopalarla saldırdı. Buradaki öğrencilerin de karşılık vermesi ile olaylar büyüdü. 
\
Çatışmanın büyümesi üzerine polis fakülte içerisind eönlem aldı. Okul yönetimi eğitime beş gün ara verildiğini açıklarken sınavlar için gelenler içeri alınmadı. 
Yaralıların da olduğu çatışmanın duyulması üzerine CHP milletvekilleri okula geldi. 

ETİKETLER

DTCFöğrenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24