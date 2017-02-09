DTCF öğrencileri: Bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz, hocalarımızın yanındayız!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi (DTCF) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri, Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 330 akademisyen için bildiri yayımladı.
72 akademisyenin görevinden ihraç edildiği Ankara Üniversitesi'ndeki ihraçlar için "haksızlık ve adaletsizlik karşısında durmak için çağrı yapıyoruz" diyen öğrenciler, "hocalarının yanlarında olduklarını" ifade ettiler.
Ankara Üniversitesi DTCF Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri tarafından yayımlanan bildiri şöyle:
"Aynı rüyaları görüyor herkes
Tek başına, savaştan sonra kalan son kişi
İnsanların yarısı her zaman kısmen haklı olabilir
İnsanların bazısı bazen tamamen haklı olabilir
Ama herkes her zaman haklı olamaz
Sanırım böyle bir şeyi Lincoln söylemişti
“Bana rüyalarında yer verirsen
Ben de yer veririm sana rüyalarımda”
Bunu da ben söyledim.
Bob Dylan
Çeviri: Fahri Öz, Mustafa Yılmazer
Biz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri olarak, çok sevdiğimiz iki hocamız Devrim Kılıçer ve Fahri Öz’le birlikte Ankara Üniversitesi’ndeki 72 akademisyenin Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiklerini öğrenmiş bulunmaktayız.
Gerek bölümümüz gerekse de üniversitemizdeki diğer hocalarımızın görevlerinden ihraç edilmelerinin tamamen hukuksuz olduğu görüşündeyiz. Bu yüzden, başta son KHK'da en çok akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi olmak üzere, tüm üniversitelere bu haksızlık ve adaletsizlik karşısında durmak için çağrı yapıyoruz!
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri olarak, bu süreçte hocalarımızın yanında olduğumuzu ve onların öğrencileri olarak bu karanlığa boyun eğmeyeceğimizi bildirmek isteriz!
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri