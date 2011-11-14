-DSP'nin kuruluşunun 26. yılı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, partisinin kuruluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla partililerle Anıtkabir ile Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret etti. Masum Türker ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulundu. DSP Genel Başkanı Türker, daha sonra, partililerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Türker, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Demokratik Sol Parti, bugün 26. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Demokratik Sol Parti, Bülent Ecevit'in demokratik sol kuramına dayanan ve onun genel başkanlığında uzun yıllar Türkiye'deki bağımsızlık, özgürlük ve ezilenlerin, emekçilerin hak mücadelesini veren halkçı ve devrimci bir partidir. Bugün bağımsızlığımızın yok olduğunu üzülerek izliyoruz. Baskılar özgürlüklükleri sınırlandırmış, ezilenler ve emekçiler baskı altında suskunluğa itilmiştir. Üzülerek paylaşmak istiyoruz, politikamızı dışarıdan dizayn edenler içeride totaliter bir rejime götürmek üzere siyaseti iki partiye endeksleme gayreti içindeler. Aziz Atam, senin döneminde Osmanlıyı kimse eleştirmedi, geçmişimizin şanlı tarihi konuşuldu, ama ne yazık ki Türkiye'nin bugünkü yönetiminde senin diktatör olduğunu iddia eden gafiller etrafı sardı. DSP senin ilkelerine sahip çıkacak ve seni karalamak isteyenlerden hesap soracaktır.'' -Ecevit'in mezarına ziyaret- Masum Türker ve beraberindekiler, daha sonra eski başbakanlardan, eski DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Ecevit'in mezarına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından partililer, mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Türker, burada yaptığı konuşmada, DSP'nin 26 yıllık sürede Ecevit'in genel başkanlığında hak ve özgürlük mücadelesi verdiğini söyledi. Türker, şunları kaydetti: ''Bugün ne yazık ki kendini bilmez kişiler, Atatürk'ün diktatör olup olmadığını tartışmaya açtılar. Atatürk'ün akla dayanan, çağdaşlığı hedef alan ilkelerinden vazgeçmenin tartışmaları gündemimizde en çok öne sürülenler arasında. DSP'nin kurulduğu günden bugüne temel politikası olan bölge merkezli güçlü bir dış politikadan şu anda uzaklaştık. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk kez komşularımızda büyükelçiliğimizin önünde aleyhte mitingler yapıldı ve buyükelçiliklerimiz taşlandı, Türk bayrağı yerlere atıldı. Oysa Suriye, Ecevit'in tavrıyla terörün arkasından çekilmiş, terörist başını ülkesinden göndermişti.'' DSP'yi dışlamak ve bölmek isteyenlere karşı dimdik ayakta durduklarını belirten Türker, Bülent Ecevit'in bıraktığı ilkelerle Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceklerini, sesi çıkmayan, baskı altında tutulan ve özgürlüğünü kaybedenlerin sesi olacaklarını söyledi.