-DSP'NİN 25. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla partililerle Anıtkabir ile Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret etti. Masum Türker ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulundu. DSP Genel Başkanı Türker, daha sonra, partililerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Türker, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Atatürkçü düşünceyi ve Bülent Ecevit'in demokratik sol felsefesini rehber edinerek Türkiye'de siyaset olgusunu yaşayan Demokratik Sol Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünde huzurunuza gelmiş bulunuyoruz.Türkiye'de adı konulmamakla birlikte, özgürlüklere baskı uygulayan karanlık bir döneme girmiş bulunuyoruz. Sizin döneminizden başlayarak biriktirilmiş bütün varlıklarımız, özellikle stratejik ve tekel durumunda olanlar, yabancılara olmak üzere satılmış, Türkiye üreten bir ülke olmak yerine ithalat yoluyla açık pazar haline gelmiş sömürülen bir ülke olarak dayatılan bir sistemin girdabında yönetilmektedir. Koyduğunuz çağdaş yaşam anlayışı yerine geriye giden, cumhuriyet öncesi yaşam anlayışına sürükleyen bir hükümet ve iktidar partisi tarafından yönetilmekteyiz. Yoksulluk her gün artmaktadır. Yolsuzluk, uluslararası camialarda Türkiye'nin örnek gösterildiği boyutlara ulaşmıştır. Yalnız devlet borçlanmamakta, halkımız da bireysel olarak ağır borç yükü altındadır. Laiklik tehlikededir. Biz demokratik solcular, bu karanlık düzeni değiştireceğimizin sözünü veriyoruz. Huzur içinde yat.'' Masum Türker ve beraberindekiler, daha sonra, İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Türker, burada yaptığı açıklamada, İsmet İnönü'nün cumhuriyetin kurucularından ve Türkiye'nin özgürlük belgesini Lozan'da imzalayan eski başbakanlardan olduğunu ifade etti. Masum Türker, ''Ne var ki cumhuriyeti yıpratmak, törpülemek isteyenler önce ordumuzu yıpratma yoluna girdiler ve ardından vakit geçirmeksizin cumhuriyetin kurucularından biri olarak İsmet Paşa'yı hedef aldılar. Bu kişilerin kötü niyetli olduklarını düşünüyoruz ve cumhuriyetin kurucularından İsmet İnönü'ye Ata'mıza sahip çıktığımız kadar sahip çıkacağımızı belirtiyoruz'' dedi. -ECEVİT'İN MEZARINA ZİYARET- Türker ve beraberindekiler, daha sonra, eski başbakanlardan, DSP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Ecevit'in mezarına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından partililer, mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Türker, burada yaptığı konuşmada, DSP'nin Atatürk'ün düşünceleri rehber alınarak, demokratik sol felsefe ilkeleri doğrultusunda kurulduğunu belirtti. Türkiye'nin borçlandırılarak ve geleceği ipotek altına alınarak sürdürülen yanıltıcı bir refah dönemi yaşadığını ileri süren Türker, ''Bu yanıltıcı refahın beraberinde getirdiği baskı var. Özgürlükler baskı altında. Türkiye'de insanların örgütlenme ve kendilerini siyasal alanda ifade etme özgürlüğü sınırlandırılıyor'' dedi. DSP'nin ''Ecevit sonrası parti yok olacak'' diyenlere inat varlığını sürdürdüğünü söyleyen Türker, şunları kaydetti: ''7 ay sonra seçim var. DSP bu seçime kendi bayrağı ve amblemi altında girmeye kararlıdır. Bu kararlılık doğrultusunda önümüzdeki günlerde seçim startını vereceğiz. Sizin yolunuzda Demokratik Sol Parti'yi 'Yeniden DSP' diyerek iktidar yapmak istiyoruz. 2002 yılında Irak savaşı nedeniyle bizi parlamento dışına iten Türkiye'yi şekillendirmek isteyenlere inat varlığımızı sürdürerek yolumuza devam edeceğiz. İnancımız tamdır.Uzun yıllar size hakaret eden, sizi cemaatçilikle suçlayan ve demokratik solcu kavramını görmezden gelenler maalesef şimdi kasketinizi giyip size sahip çıkmak istiyorlar. Hiç ağızlarına almadıkları demokratik solcular hitabını konuşmalarında kullanmaya başladılar. Biz buna seviniyoruz. Demek ki 25 yıl önce siz haklıydınız, sizin peşinizde giden bizler haklıyız. Şimdi iktidar yolunda yürüyebilmek için sizin varlığınızdan medet umuyorlar. Sizin huzurunuzda onlara sesleniyorum, yalnız sözlerle medet ummak yeterli değil, bunu herkes bilsin ki bunlar yapmacıktır. DSP sona erdiği gün sizin adınızı kimse ağzına almayacak. Buradaki senaryoyu çok iyi görüyoruz, herkese haykırıyoruz, DSP yaşadıkça Bülent Ecevit'in düşünceleri yaşamaya devam edecektir. Bu nedenle hepimiz senden aldığımız bilgi doğrultusunda, bizimle birlikte çalışırken gösterdiğin yoldan vazgeçmeden DSP'yi yaşatacağız, Bülent Ecevit'in fikirlerini iktidara getireceğiz. İktidar partisi de bazen sana laf uzatıyor. Onları ibretle izliyoruz. Kendilerini İslamiyet'e adamış gösteren bu insanların vefat eden insanlar aleyhinde konuşmanın İslamiyet'te olmadığını bilmeleri gerekiyor. Ruhun şad olsun. DSP daha nice 25 yıllara ulaşacaktır.''