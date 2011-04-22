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Politika

DSP'LİLERDEN AK PARTİ BİNASI ÖNÜNE SİYAH ÇELENK ELMALI (A.A)

22 Nisan 2011 00:31

-DSP'LİLERDEN AK PARTİ BİNASI ÖNÜNE SİYAH ÇELENK ELMALI (A.A) - 21.04.2011 - DSP İl Başkanlığınca, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in fotoğrafının da yer aldığı seçim afişini hazırlatan AK Parti Elmalı İlçe binasının önüne siyah çelenk bırakıldı.  DSP Antalya il yöneticileri ve milletvekili adaylarından oluşan bir grup, AK Parti ilçe binasının önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan DSP, Antalya milletvekili adayı Ragıp Hazar, ''Rahmetli Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'e ait fotoğrafın yer aldığı afiş, Bülent Ecevit'in ve Demokratik Sol Parti'nin manevi şahsiyetine yönelik bir saldırıdır'' dedi. Kullanılan fotoğraf ile Ecevit'in devlet adamlığı duruşunun çarpıtıldığını savunan Hazar, AK Partili ilçe yöneticilerinin suç işlediklerini ileri sürdü. Hazar, şunları söyledi: ''Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllarca Başbakanlığını yapmış ve DSP gibi Türkiye siyasetinde önemli bir yeri olan siyasi partinin kuruculuğunu ve genel başkanlığını yapmış önemli devlet adamını küçük düşürücü davranışlar içerisinde bulunamaz. Bu durumdan, AKP Elmalı İlçe Başkanı Ümit Öztekin ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri sorumludurlar.''

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