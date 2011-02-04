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Politika

DSP'Lİ BAŞKAN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ MUŞ (A.A)

04 Şubat 2011 12:57

-DSP'Lİ BAŞKAN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ MUŞ (A.A) - 04.02.2011 - Muş'un Kızılağaç beldesinin DSP'li belediye başkanı Şirin Yılmaz, partisinden istifa etti.  Yılmaz, Muş 1. Noterliğinde yaptığı işlemle DSP'den istifa ettiğini belirtti; görevini bağımsız olarak yürüteceğini söyledi. 12 Eylülde yapılan referandumda DSP'nin ''Hayır'' oyu kullanma kararı aldığını, ancak kendisinin ''Evet'' oyu kullandığını ifade eden Yılmaz, ''Ondan sonra gerek Genel Başkan ile gerekse diğer yöneticilerle aramızda soğukluk başladı. Bu durum, DSP çatısı altında hizmet yapmama engel oldu'' dedi.

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