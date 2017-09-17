DSP'li Alpay: Amacımız, iktidar olmak

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) genel başkan adayı Hüseyin Alpay, \"Bizim tek amacımız, DSP\'nin yeniden itibarı ve iktidar olmaktır\" dedi.

DSP genel başkan adayı olan Tokat İl Başkanı Alpay, başkentte partililerle istişare toplantısı düzenledi. Özel bir toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısına, partililerin ilgisi yoğun oldu. Burada konuşan DSP\'li Alpay, Bülent Ecevit\'in emaneti DSP\'yi yeniden tarihe imza atacak icraatları için ayağa kaldırmak istediklerini söyledi. Yaptıkları işin son derece önemli olduğunu kaydeden Alpay, \"Öncellikle partimizden 2002\'den bu yana ihraç edilen ya da kendiliğinden giden tüm partililerimize kapıları sonuna kadar açacağız. Herkes yeniden DSP\'nin kapısından girecek ve partisine katkı sunmaya başlayacak. En fazla bir yıl içerisinde ete kemiğe bürünen örgütlerimizle genişletilmiş büyük kurultaya gidecek ve yeniden toplumda söz sahibi olan bir partiyi yurttaşlarımızın karşısına alternatif olarak sunacağız\" dedi.

DSP\'li Alpay, tek amaçlarının iktidar olmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti: \"Bizim tek amacımız, DSP\'nin yeniden itibarıdır. Biz DSP\'yi yeniden itibar, yeniden istikrar ve yeniden iktidar olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla yola çıkan bizlerin ülkemizin kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve birbirlerine hasım gözüyle bakan toplumsal refleksini yeniden Mustafa Kemal Atatürk\'ün vatan anlayışındaki birleştirici üslubuyla değiştirmeyi hedefliyoruz\"

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