DSP'den Karayalçın'a destek

Karayalçın: Yoksul ailelere her ay 600 YTL

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın’a DSP’den sürpriz destek geldi. DSP yönetimi, daha önce bağımsız aday olması durumunda destek olacaklarını söyledikleri Karayalçın’a karşı Ankara’da aday çıkarmama kararı aldı. DSP lideri Zeki Sezer’in de bu konuda parti yöneticilerini ikna ettiği ifade edildi.Yerel seçimlere dört aydan az bir zaman kala, Ankara’da seçimleri kazanma hesabı yapan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın’a DSP’den sürpriz destek geldi. Daha önce Karayalçın’a, Ankara’da “solun bağımsız ortak adayı ol destekleyelim” çağrısıyapan parti yönetimi, bu ısrarından vazgeçti.Ankara’da Karayalçın’a karşı aday çıkarmayı düşünmeyen DSP’de parti yöneticilerinin görüşü de ağırlıklı olarak bu yönde olduğu öğrenildi. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in de kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde “Ankara’da oluşan havayı dikkate almalıyız,toplumun beklentileri ve Ankara’nın AKP zihniyetinden kurtulması önemli” dediği ifade edildi.Öte yandan, DSP’nin Ankara’da aday çıkarmama eğilimini değerlendiren DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’e yakın bir kurmayı, şunları söyledi:“Sayın Karayalçın, Ankara için önemli bir isim. Biz parti yönetimi olarak Ankara’nın hem Melih Gökçek’ten hem de AKP zihniyetinden kurtulmasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Ankara’da Murat Karayalçın’ın adaylığını destekleme eğiliminde. Bu konuda olumlugelişmeler var. DSP olarak Ankara için üzerimize düşen fedakarlığı yapmaya hazırız. Karayalçın ismi üzerinde Ankara’da bir konsensüs oluştu. Bunu da dikkatle değerlendiriyoruz.”Öte yandan, aynı kurmay DSP’li Eskişehir Belediyesi’nin de AKP’ye kaptırılmaması gerektiğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ismi üzerinde, Eskişehir’de uzlaşı olduğuna dikkat çeken DSP’li kurmay, Eskişehir’de de Büyükerşen’in tek aday olarak desteklenmesi yönünde yaygın bir beklenti olduğunu dile getirdi.