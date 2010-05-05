DSP'den 'Anayasa Mahkemesi' yolunda CHP'ye destek

T24 - DSP, Anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanan CHP'ye destek vereceğini açıkladı.



CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, Anayasa değişiklik paketi ile ilgili iptal davasına, DSP'nin katkı sağlamasına yönelik olarak Masum Türker'le görüş birliğine vardıklarını bildirdi.



DSP Genel Başkanı Masum Türker de, "CHP yöneticilerine, Anayasa ile ilgili oylamaların ardından, arkadaşlarımızın imzalarını toplayacağımızı ve kendileri ile birlikte iptal davasında taraf olacağımızı belirttik" dedi.





13 imza eksik



CHP, 2. turun hemen ardından zaman kaybetmeksizin paketi Anayasa Mahkemesi'ne götürmek istiyor. CHP'de bunun için gereken 110 imzanın hesabı yapılıyor.



MHP imza vermeyeceğini açıklarken, 97 milletvekili bulanan CHP, 13 eksik imza için bağımsız milletvekillerine yöneldi.



Bağımsızlar, maddelerin 330 oyun altına düşmemesi için AKP için de kritik öneme sahip.







