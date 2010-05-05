T24 LogoT24 Logo
Politika

DSP'den 'Anayasa Mahkemesi' yolunda CHP'ye destek

DSP, Anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanan CHP'ye destek vereceğini açıkladı.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - DSP, Anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanan CHP'ye destek vereceğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, Anayasa değişiklik paketi ile ilgili iptal davasına, DSP'nin katkı sağlamasına yönelik olarak Masum Türker'le görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

DSP Genel Başkanı Masum Türker de, "CHP yöneticilerine, Anayasa ile ilgili oylamaların ardından, arkadaşlarımızın imzalarını toplayacağımızı ve kendileri ile birlikte iptal davasında taraf olacağımızı belirttik" dedi.


13 imza eksik

CHP, 2. turun hemen ardından zaman kaybetmeksizin paketi Anayasa Mahkemesi'ne götürmek istiyor. CHP'de bunun için gereken 110 imzanın hesabı yapılıyor.

MHP imza vermeyeceğini açıklarken, 97 milletvekili bulanan CHP, 13 eksik imza için bağımsız milletvekillerine yöneldi.

Bağımsızlar, maddelerin 330 oyun altına düşmemesi için AKP için de kritik öneme sahip.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24