DSP'den AKP adayına destek

DSP Mersin Erdemli İlçe Başkanı Orhan Darıcı, 29 Mart yerel seçimlerinde AKP adayı Musa Mutlu'yu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.



AKP adayı Musa Mutlu'nun Yüksek Mahallesi'nde düzenlediği mitinge katılan Darıcı, seçim otobüsünün üzerinden Mutlu'yla birlikte halkı selamlayarak "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.



Orhan Darıcı, Erdemli'ye yapılanları unutmadıklarını ve en iyi hizmetin de iktidar partisinden geleceğini bildikleri için seçimde belediye başkanı Musa Mutlu'yu destekleme kararı aldıklarını söyledi.



Darıcı, "Hizmet edeni takdir eden insanlarız. Seçimde belediye başkan adayımız yok ama ilçeye tarafsız şekilde hizmet eden belediye başkanı var. DSP olarak bu memlekete gerçek manada hizmet edenlerin hep arkasındayız" dedi.