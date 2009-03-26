T24 LogoT24 Logo
Politika

DSP'den AKP adayına destek

DSP Mersin Erdemli İlçe Başkanı Orhan Darıcı, 29 Mart yerel seçimlerinde AKP adayı Musa Mutlu'yu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

26 Mart 2009 02:00

DSP Mersin Erdemli İlçe Başkanı Orhan Darıcı, 29 Mart yerel seçimlerinde AKP adayı Musa Mutlu'yu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. 

AKP adayı Musa Mutlu'nun Yüksek Mahallesi'nde düzenlediği mitinge katılan Darıcı, seçim otobüsünün üzerinden Mutlu'yla birlikte halkı selamlayarak "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Orhan Darıcı, Erdemli'ye yapılanları unutmadıklarını ve en iyi hizmetin de iktidar partisinden geleceğini bildikleri için seçimde belediye başkanı Musa Mutlu'yu destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Darıcı, "Hizmet edeni takdir eden insanlarız. Seçimde belediye başkan adayımız yok ama ilçeye tarafsız şekilde hizmet eden belediye başkanı var. DSP olarak bu memlekete gerçek manada hizmet edenlerin hep arkasındayız" dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24