DSP'de liderlik yarışı başladı

Genel Başkanlığı bırakacağını açıklayan Sezer’in yerine Yılmaz Büyükerşen, Mustafa Sarıgül, Tayyibe Gülek Domaç ve Tayfun İçli’nin adı geçiyor



DSP’nin aldığı seçim yenilgisinin ardından 5 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi ve Genel Başkan Zeki Sezer’in koltuğu bırakacağını ve pazar günü istifa dilekçesini sunacağını açıklaması, partide liderlik tartışması başlattı.



Liderlik için DSP kulisleri hareketlenirken, adaylar arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Tayyibe Gülek Domaç ve Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli’nin adının geçtiği öğrenildi.



Büyükerşen, Milliyet’in konuyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

“Eskişehir’de yapacağım işler var. Daha önce Ankara siyasetine defalarca davet edildim, ancak yapısal problemleri aşmak çok zor. Bu davetleri hep geri çevirdim. Şimdi ise memnuniyetle görüyorum ki mevcut yapısal problemler artık giderek daha çok kesim tarafından tespit ediliyor. Kimse talip olmazsa, görev bana düşerse durumu değerlendiririm. Şimdilik Eskişehir’den ayrılmayı düşünmüyorum. Umarım Ankara’da siyaset yapanlar, 29 Mart’tan gereken dersleri çıkarmışlardır ve bana ihtiyaç kalmaz.”



Gülek: Olay çok yeni



Ünlü siyasetçi Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek Domaç da, “Genel Başkan adaylığım gibi bir durum yok. Genel Başkanımız henüz istifa etmedi, hafta sonunda örgütle konuşacağız. Başkanımızın açıklamalarından dolayı özgünüm, hiçbirimiz henüz bunu kabullenebilmiş değiliz. Olay daha çok yeni” dedi.



İçli, aday olacak



Akşam gazetesinde yer alan ve kendisinin Nur cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakın isimler tarafından genel başkan adaylığına hazırlandığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen Domaç “Ne alaka, nereden çıkarıyorlar bunları” diye konuştu.



Sarıgül’ün ise yakın çevresine, “Seçimlerin üzerinden kısa süre geçti. Hemen böyle bir tartışmanın içinde yer almak istemiyorum. Daha sonra sağlıklı bir değerlendirme yapmak gerek” yorumunu yaptığı öğrenildi.



Tedbirli olarak partiden ihracı istenen 5 milletvekilinden biri olan İçli ise, genel başkan adayı olacağını açıkladı. Ancak İçli’nin aday olabilmesi için, kurultay tarihine kadar hakkındaki “tedbir”in kaldırılması gerekiyor.



