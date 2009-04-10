DSP’de ‘kasa’ kavgası

DSP’de daha önce gündeme gelen “partinin kasasındaki para” tartışması, beş milletvekilinin ihraç süreci ve Genel Başkan Zeki Sezer’in istifa kararı ile yeniden alevlendi.



Muhalif milletvekilleri, DSP’nin kasasında Bülent Ecevit’ten 90 milyon lira kaldığını, ancak bu paranın aradan geçen 5 yıl içinde eridiğini belirterek kurultayda hesap sormaya hazırlanıyor. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ise, parti kasasındaki parayı tartışma konusu yapanlara sert bir üslupla yanıt verdi ve “Bunlar terbiye dışı davranışlar. Bütün hesaplar ortadadır” dedi.



’Nerede bu paralar’



İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, 90 milyon liranın bugün 120 milyona ulaşmış olmasının beklenmesi gerekirken 30 milyon civarına inmesini eleştirdi. Tan, “Ben usulsüz bir harcama yapılmıştır imasında bulunmuyorum. İsteğim de Ecevit’in siyasi mirasına uygun olarak hesapların açıklanması” dedi.



Zeki Sezer, tartışmalarına ilişkin olarak şöyle konuştu: “Ayıp, çok ayıp. Bunu konuşmaktan bile utanıyorum. CHP’nin her yıl harcadığı parayı biz 6 yılda harcadık. Harcamalarımız Anayasa Mahkemesi denetimine tabiidir.



DSP’nin harcamaları



DSP Genel Merkezi’nden bir kaynak, DSP’nin yıllara yayılan bilançosunu ve erimenin nedenleri konusunda şu bilgileri verdi:



- 19 Ağustos 2007’deZeki Sezer’in yeniden Genel Başkanlığa seçildiği kurultayda partinin bankada bulunan parası, 81 milyon 535.9 bin YTL olarak açıklandı.



- Bu para, 2008 yılında 45 milyon YTL’ye geriledi. DSP, 22 Temmuz seçimlerine, CHP çatısı altında girmesi nedeniyle Hazine yardımı alamadı.



- 2009 yerel seçimlerine öncesi 3 milyon YTL (3 trilyon) harcandı. Seçim sürecinde 10 milyon YTL (10 trilyon lira) harcadı.

