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Politika

DSP'DE İSTİFA TOKAT (A.A)

27 Temmuz 2010 00:24

-DSP'DE İSTİFA TOKAT (A.A) - 26.07.2010 - Demokratik Sol Parti (DSP) Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte partideki görevinden istifa etti. Alpay, yaptığı yazılı açıklamada, il yönetimi, 5 ilçe başkanı, kadın kolları il başkanı ile birlikte, toplu olarak partideki görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi. Alpay, istifa gerekçelerini şöyle açıkladı: "Demokratik Sol Parti'nin Eskişehir ve Ordu'dan sonra en başarılı seçim sonucunu aldığı il olan Tokat'ın, dolayısıyla il teşkilatımızın görüşleri, olağan kurultayımızda adeta yok sayılmıştır. İki dönemdir parti meclisinde Tokat'ı kelimenin tam anlamıyla başarısızlıkla temsil eden bir ismin yeniden üçüncü dönemde de parti meclisine alınması, en başarılı üçüncü örgütün görüşlerinin dikkate alınmaması anlamına gelmiştir ki, bu da Genel Merkez yönetiminin seçilmesinde tartışılmaz büyük katkıları olan Tokat il örgütünü adeta düş kırıklığına uğratmıştır. Tokat'ı parti meclisinde temsil eden kişinin, il başkanlığı döneminde bile ne kadar başarısız olduğunu Tokat kamuoyu iyi bilmektedir. Son yerel seçimde partime oy veren 25 bin kişinin içerisinden bir temsilciyi, parti meclisine verebilecekken, aynı başarısız isim üzerinde ısrar edilmesi geldiğimiz noktanın temel nedenidir." Alpay, açıklamasında şunları kaydetti: "Öte yandan, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan referandumda, parti genel merkezimizin aldığı 'hayır' kararına rağmen, düşünen, üreten, sorgulayan, parti içi demokrasiye inanan her sağlıklı birey gibi, 'farklı' düşünmem ve 'evet' oyu vereceğimi ilan etmem de, Tokat'taki siyaset dinozorunun bilgilendirmesi ve genel merkezimizi yönlendirmesiyle rahatsızlık yaratmıştır. Atatürk ilkelerine, özgürlüklere ve demokrasiye olan sonsuz bağlılığımı, Anayasaya 'evet' oyu vereceğimi söylememle sınayanlar, bu ülkenin gerçek demokrasiye ulaşmasının önündeki en büyük engel olduklarını mutlaka görmelidirler. Geçmişim, siyasi hayatım ve temel değerlerim, özgür düşünmemin zeminini hazırlayan temel unsurlardır. Bu gerçek ışığında, bundan sonraki siyasi yolculuğuma devam edeceğim."

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