DSP'de istfia

DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, partisinden istifa etti.



Tayfun İçli, istifasına ilişkin dilekçeyi TBMM Başkanlığına ve parti genel merkezine gönderdiğini bildirdi.



İstifa gerekçesinin nedenlerini, kurultay öncesinde, 9 Mayısta üyelere gönderdiği mektupta uzun uzun dile getirdiğini belirten İçli, "Sevgi, saygının kalmadığı bir ortamda siyaset yapılması mümkün değil. Kongrede bir genel başkana konuşma yapması için 10 dakika süre verilmesi başta olmak üzere, birtakım çirkin görüntüler tüm kamuoyu tarafından izlenmiştir. Partililer giremezken kim olduğu belli olmayan bazı insanlar salona girmiştir. Partili arkadaşlarımız için Silivri Cezaevine girmek bile kongre salonuna girmekten daha kolaydı. Bu partiye, bundan sonra bu haliyle hizmet etmem mümkün değildir. Kısaca, dün sözün bittiği yerdi" dedi.



İçli, DSP Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde de "Parti üyeliğimden istifa nedenlerimi ayrıntılı olarak belirtmeyi gereksiz buluyorum. Zira, olağanüstü kurultay sürecinde, 9 Mayıs tarihli mektupta istifa nedenimin ayrıntılarını görmek mümkündür. Kaldı ki; 17 Mayıs 2009 tarihli olağanüstü kurultayda yaşanan hukuk ve etik dışı olaylar, artık sözün bittiği yere gelindiğini de göstermiştir" görüşüne yer verdi.



DSP'nin milletvekili sayısı



Tayfun İçli'nin istifasıyla DSP'nin milletvekili sayısı 12'ye düşerken, bağımsızların sayısı 6'ya yükseldi.



TBMM'deki milletvekili dağılımı şöyle:



AK PARTİ: 338

CHP : 98

MHP : 69

DTP : 21

DSP : 12

ÖDP : 1

BAĞ. : 6

BOŞ : 5

