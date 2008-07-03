DSP'de ipler koptu

DSP'de ilginç olaylar yaşanıyor. Kurucu Genel Başkan Rahşan Ecevit, evinden bir mesaj yayınlayıp 'Zeki Sezer istifa etti' derken Sezer istifa etmediğini açıkladı. Zeki Sezer saat 15:00'te bir basın toplantısıyla yaşananları açıklayacak

Rahşan Ecevit, "Zeki Sezer’i istifaya ben davet etmedim. Kendisi edeceğini söyledi, ben de ilk defa itirazda bulunmadım. İstifadan vazgeçtiğini de gazetelerden okudum" dedi.

Ecevit, "Rahşan Ecevit’in Örgüte Mesajı" başlığıyla, son günlerde

basında yer alan bazı haberlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eşi

Bülent Ecevit’in hasta olmadan önce "Türkiye’nin geleceğinin

karanlıklara doğru çekildiğini ve bu zor durumun üstesinden ise sağlı

sollu bir iş birliğiyle gelinebileceğini" söylediğini belirtti.

Bülent Ecevit hastayken bu iş birliği arayışlarını onun adına

yürüttüğünü ve siyasi parti liderleri ile sivil toplum kuruluşlarını

ziyaret ettiğini anımsatan Ecevit, "ancak sadece DSP-CHP iş birliğinin

oluşturulabildiğini ve hedeflenen sonucun elde edilemediğini" ifade

etti.

Ecevit, "şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun daha da vahim

olduğunu ve ciddi bir rejim sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu" iddia

ederek, şunları kaydetti:

"Siyasi belirsizlik ve yaklaşan seçimler, Cumhuriyet ilkelerini savunan

tüm siyasi partilere, kurumlara ve kişilere ciddi bir sorumluluk

yüklemektedir. Bu düşüncelerimi geçtiğimiz ay içinde yaptığım basın açıklamasıyla

kamuoyuna da duyurmuştum. Ne yazık ki bu açıklamama partimizin internet

sayfasında yer verilmedi."

-ECEVİT-SEZER GÖRÜŞMESİ-

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in isteği üzerine geçen hafta Oran’da 2

saat görüştüklerini belirten Ecevit, bu görüşmede Zeki Sezer’in

kendisine, "basına yaptığı açıklamanın parti adına olumsuzluk

yarattığını, çok sayıda önemli ismin partiye katılmak için başvurduğunu

ancak bu açıklamadan sonra bu kişilerin tamamının partiye katılmaktan

vazgeçtiğini söylediğini" belirtti.

Ecevit, bunun üzerine, Sezer’e bu iddiasını gerçekçi bulmadığını, DSP’ye

katılımlarla ilgili söylenenlerin sonuçsuz kaldığını ve DSP’nin

hakkettiği büyümeyi sağlayamadığını belirttiğine dikkati çekerek, şöyle

devam etti:

"Görüşmede söylediklerim bundan ibaretti. Geri kalan zamanda sürekli

Sayın Sezer konuştu. DSP’nin ve kendisinin çok ama çok başarılı

olduğunu, aşırı sinirli ve çok yüksek bir ses tonuyla anlattı. Tek

taraflı bir sözlü saldırı biçiminde geçen görüşmemizin sonunda da istifa

ettiğini, en kısa zamanda kurultayı toplayacağını ifade etti.

Milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu önemli gelişmeyi

onlara ilettim. Olası bir kurultayın Bülent Ecevit’in ortaya koyduğu

sağlı sollu açılımın gerçekleşmesi için bir fırsat olacağını ilettim.

Yaşananlar bundan ibarettir. Gazetelerde yer alan haberler ve örgütlere

ulaştırılan bilgiler tamamen gerçek dışıdır. Sayın Sezer’i istifaya ben

davet etmedim. Kendisi edeceğini söyledi, ben de ilk

defa itirazda bulunmadım. İstifadan vazgeçtiğini de gazetelerden okudum.

Genel başkanlık için kimseyle görüşmedim, kimseyi önermedim, kimseyi ima

etmedim. Adaylar çıkar, ben de sade bir üye olarak oyumu kullanırım."

Ecevit, "Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların aşılabilmesi için halkın

daha önceden görülmemiş bir arayış içinde olduğunu" savunarak, böyle

bir ortamda DSP’ye önemli görevler düştüğünü de vurguladı.



