DSP'de ipler koptu

DSP'de ilginç olaylar yaşanıyor. Kurucu Genel Başkan Rahşan Ecevit, evinden bir mesaj yayınlayıp 'Zeki Sezer istifa etti' derken Sezer istifa etmediğini açıkladı. Zeki Sezer saat 15:00'te bir basın toplantısıyla yaşananları açıklayacak
Rahşan Ecevit, "Zeki Sezer’i istifaya ben davet etmedim. Kendisi edeceğini söyledi, ben de ilk defa itirazda bulunmadım. İstifadan vazgeçtiğini de gazetelerden okudum" dedi.
Ecevit, "Rahşan Ecevit’in Örgüte Mesajı" başlığıyla, son günlerde
basında yer alan bazı haberlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eşi
Bülent Ecevit’in hasta olmadan önce "Türkiye’nin geleceğinin
karanlıklara doğru çekildiğini ve bu zor durumun üstesinden ise sağlı
sollu bir iş birliğiyle gelinebileceğini" söylediğini belirtti.
Bülent Ecevit hastayken bu iş birliği arayışlarını onun adına
yürüttüğünü ve siyasi parti liderleri ile sivil toplum kuruluşlarını
ziyaret ettiğini anımsatan Ecevit, "ancak sadece DSP-CHP iş birliğinin
oluşturulabildiğini ve hedeflenen sonucun elde edilemediğini" ifade
etti.
Ecevit, "şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun daha da vahim
olduğunu ve ciddi bir rejim sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu" iddia
ederek, şunları kaydetti:
"Siyasi belirsizlik ve yaklaşan seçimler, Cumhuriyet ilkelerini savunan
tüm siyasi partilere, kurumlara ve kişilere ciddi bir sorumluluk
yüklemektedir. Bu düşüncelerimi geçtiğimiz ay içinde yaptığım basın açıklamasıyla
kamuoyuna da duyurmuştum. Ne yazık ki bu açıklamama partimizin internet
sayfasında yer verilmedi."
-ECEVİT-SEZER GÖRÜŞMESİ-
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in isteği üzerine geçen hafta Oran’da 2
saat görüştüklerini belirten Ecevit, bu görüşmede Zeki Sezer’in
kendisine, "basına yaptığı açıklamanın parti adına olumsuzluk
yarattığını, çok sayıda önemli ismin partiye katılmak için başvurduğunu
ancak bu açıklamadan sonra bu kişilerin tamamının partiye katılmaktan
vazgeçtiğini söylediğini" belirtti.
Ecevit, bunun üzerine, Sezer’e bu iddiasını gerçekçi bulmadığını, DSP’ye
katılımlarla ilgili söylenenlerin sonuçsuz kaldığını ve DSP’nin
hakkettiği büyümeyi sağlayamadığını belirttiğine dikkati çekerek, şöyle
devam etti:
"Görüşmede söylediklerim bundan ibaretti. Geri kalan zamanda sürekli
Sayın Sezer konuştu. DSP’nin ve kendisinin çok ama çok başarılı
olduğunu, aşırı sinirli ve çok yüksek bir ses tonuyla anlattı. Tek
taraflı bir sözlü saldırı biçiminde geçen görüşmemizin sonunda da istifa
ettiğini, en kısa zamanda kurultayı toplayacağını ifade etti.
Milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu önemli gelişmeyi
onlara ilettim. Olası bir kurultayın Bülent Ecevit’in ortaya koyduğu
sağlı sollu açılımın gerçekleşmesi için bir fırsat olacağını ilettim.
Yaşananlar bundan ibarettir. Gazetelerde yer alan haberler ve örgütlere
ulaştırılan bilgiler tamamen gerçek dışıdır. Sayın Sezer’i istifaya ben
davet etmedim. Kendisi edeceğini söyledi, ben de ilk
defa itirazda bulunmadım. İstifadan vazgeçtiğini de gazetelerden okudum.
Genel başkanlık için kimseyle görüşmedim, kimseyi önermedim, kimseyi ima
etmedim. Adaylar çıkar, ben de sade bir üye olarak oyumu kullanırım."
Ecevit, "Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların aşılabilmesi için halkın
daha önceden görülmemiş bir arayış içinde olduğunu" savunarak, böyle
bir ortamda DSP’ye önemli görevler düştüğünü de vurguladı.