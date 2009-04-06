DSP'de hesaplaşma kurultayda olacak

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Bu partiyi ’Ecevitsizleştirmeye’ hiçbirimizin gücü yetmez" dedi.



DSP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Sezer’in başkanlığında Parti Okulu’nda toplandı.

Sezer, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, seçim sonrasının "muhasebe ve yönetimden hesap sorma" günü olduğunu ifade etti. Seçimde istedikleri ve umdukları başarıyı elde edemediklerini belirten Sezer, PM toplantısında öz eleştiri yapacaklarını ve yapılmayanları tartışacaklarını bildirdi.



PM kararları doğrultusunda kurultayın toplanabileceğini anlatan Sezer, kurultayların; yenilenme, kadroların güçlendirilmesi, demokratikleşme ve yeni açılımlarla partinin önünü açma fırsatı verdiğine işaret etti. Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son günlerde partiyi ’Ecevitsizleştirmekten’ söz edenler var. Şunu çok açık söyleyeyim, bu partiyi ’Ecevitsizleştirmeye’ hiçbirimizin gücü yetmez. Ecevit, çok önemli işler yapmış, bir büyük devlet adamı. Partimizin kurucusu. Bu parti onun mirası. Türkiye’ye mirası, bize değil. O mirası korumak ve geliştirmek için Türkiye’ye daha etkin hizmetler verebilmek için DSP’nin, hepimizin, her anlamda üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inanıyorum." Konuşmasında DSP’li 5 milletvekilinin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi konusuna da değinen Sezer, söz konusu kişilerin yakın arkadaşı olduğunu belirtti ve bu durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



'Benim kişisel kararım değil'



Partinin tüzüğü bulunduğuna işaret eden Sezer, kendilerinin de bu kurallara uymak zorunda olduklarını ifade etti. Sezer, PM’nin, kurultaydan sonraki en yetkili organları olduğuna dikkati çekerek, "PM’nin alacağı kararın arkasında hepimizin yürümesi gerekmektedir" dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sezer, söz konusu 5 milletvekilinin durumu ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Bu benim kişisel kararım değil" ifadesini kullandı. Bir başka soru üzerine, seçimden sonra Rahşan Ecevit ile görüşemediğini belirten Sezer, Rahşan Hanıma saygı duyduğunu belirterek, "Onunla polemiğe girmeyi aklımdan bile geçirmem" dedi.



Sezer, "Partinin kasasının boşaltıldığı iddialarına ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlarken de, partinin 6-7 yıldır, kendi yönetiminde 4,5 yıldır hiçbir geliri olmadan ayakta kaldığını, bunun için bu paraların kullanıldığını söyledi. Sezer, şöyle konuştu:



"4,5 yılda tümüyle harcadığımız para, önde gelen partilerin 1 yılda harcadığı paradan daha az. Üstelik bunun içinde yeni mal varlıklarımız var. 60 küsur adet minibüsümüz var, bir büyük otobüs almışız. Diğer partilerden farklı olarak bütün örgütlerimizin elektrik, su, telefon giderlerini biz karşılıyoruz. Hesaplarımız denetime açık." Zeki Sezer, PM’de alınacak kararların kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.



Hafta sonu 'çalışacaklar'



DSP Parti Meclisi (PM) toplantısında, parti kurultayının tarihini belirlemek üzere, önümüzdeki hafta sonu, il başkanları ve PM üyeleriyle iki günlük çalışma kampı düzenlenmesi kararlaştırıldı.



Genel Başkan Zeki Sezer başkanlığında Parti Okulu'nda yapılan DSP Parti Meclisi (PM), toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 8 saat süren toplantıda, DSP Kurultayı'nın ne zaman yapılacağı konusunda iki görüş oluştu. Bazı PM üyeleri, DSP Olağan Kurultayı'nın toplanması için 2 ay kalması nedenle bu tarihin beklenmesini önerirken, bazı üyeler de olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde görüş bildirdi.

Toplantı sonunda, kurultay tarihinin belirlenmesi için gelecek hafta sonu, il başkanları ve PM üyeleriyle iki günlük çalışma kampı düzenlenmesine karar verildi.

