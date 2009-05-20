DSP'de gidenlere 'Dön' çağrısı

DSP Genel Başkanı Masum Türker, partisinde bugünden itibaren yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Demokratik solcular bir çıkışın ilk işaretini bekliyordu. Bu işaret pazar günü kurultayda verildi" dedi.



DSP'nin 17 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen kurultayında seçilen Türker, genel merkezde düzenlenen törenle eski genel başkan Zeki Sezer'in istifası sonrasında bu görevi yürüten Saffet Başaran'dan görevi devraldı.



DSP'nin lider partisi değil, kadro ve örgüt partisi olacağını ifade eden Türker, eski Genel Başkan Zeki Sezer de dahil olmak üzere tüm DSP'lilerin güçlerinden ve birikimlerinden yararlanmak

istediklerini söyledi.



"Türkiye'nin bir alternatife ihtiyacı var. Bu alternatifin biz olduğumuzu göstermek için gerekli tavrı kararlılıkla ortaya koyacağız" diyen Türker, iktidara yönelik eleştirilerinde ise yıkıcı değil, Türkiye'nin

çıkarlarını öne alan bir tutum içinde olacaklarını kaydetti.



Türker, DSP içinde hiç bir çatışma olmadığını, kurultayda da demokratik bir yarış yaşandığını belirterek, "Partide görev alan ve çeşitli nedenlerle ayrılanlara çağrıda bulunuyorum; evinize dönünüz. Biz sizi kucaklayacağız, sizinle tüm Türkiye'yi kucaklayacağız" diye konuştu.



Rahşan Ecevit'in her zaman "partilerinin büyüğü" olmayı sürdüreceğini ifade eden Türker, güçlü kişiliğinden ve rehberliğinden her zaman yararlanacaklarını kaydetti.