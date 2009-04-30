DSP'de Genel Sekreter şoku

DSP Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Süleyman Yağız, parti içindeki muhalifleri 'naylon solcu' olmakla suçladı



Liderlerinin başarısız olması için her türlü entrikayı çevirenlerin, demokratik solcu olamayacağını ileri süren Yağız, 'Bunlar çok tehlikelidir, ilk fırsatta partilerini de başkalarına peşkeş çekebilir' dedi. Yağız, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



'Çünkü bunlar naylon solculardır. Bunlardan sola lider olmaz. Bunlar olsa olsa fason başkan olurlar. Bunlar hakları kadar hadlerini de bilmelidirler. Bunların hiçbir ilkesi yoktur. Bunların tek bir hedefi vardır, o da bir yerleri ele geçirmektir. Onun içindir ki bunlar, nabza göre şerbet vermeyi çok iyi bilirler. Bunların vaatleri de kendileri gibi naylondur. Bunların tuzağına düşenler de büyük vebal altında kalırlar.



Partimizde iki kez, üstelik de hep zor dönemlerde genel sekreterlik yapmış birisi olarak benim tercihim, Sayın Zeki Sezer'in yeniden genel başkan seçilmesi yönündedir. Ki bu tercihim, örgütlerimizden yükselen sesin de ifadesidir. Ben bu tercihimi kamuoyu önünde çok daha net ve açık olarak dile getirebilmek için genel sekterlik görevimden bugün itibariyle istifa ettim. Bu, içtenlikli bir çıkıştır, kesinlikle danışıklı bir iş değildir.'

