DSP'de genel başkanlık için üç isim yarışıyor

DSP'nin Olağanüstü Kurultayı Büyük Anadolu Oteli'nde yapılıyor. Kurultayda Masum Türker, Hasan Macit ve Emrah Konuralp genel başkanlık için yarışıyor.



12 Haziran genel seçimlerinde aldığı oy oranı parti içinde tartışmalara yol açan DSP, olağanüstü kurultayını topladı.



Kurultayda açılış konuşmasını yapan DSP Genel Başkanı Masum Türker, 12 Haziran seçiminin ardından, 2002 seçimlerinden beri yapamadıkları öz eleştiriyi, artık teşkilat olarak tabandan tavana doğru giden bir anlayışla yapmaları gerektiğini belirtti. DSP'nin, yenidünya düzenine direnmesi için parti programı ve tüzük değişikliklerinden, üye kayıtlarının yenilenmesine ve teşkilat yapısının yeniden belirlenmesine kadar ne yapılması gerekiyorsa, birlik ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Türker, "Her birimiz, her biriniz birer 'Ecevitciyiz' demek istiyorsa, birbirimizle modern biçimde tartışmalıyız. Onun için bu kurultayda geleceğin tartışmasını, geleceğin partisini nasıl halka götüreceğimizin, onu nasıl halkla bütünleştireceğimizin tartışmasını yapmalıyız" dedi. Türkiye'nin DSP'ye ihtiyacı olduğunu belirten Türker, "Bedeli ne olursa olsun, yüzde 1 bile olsa DSP'yi seçime sokacağız, dedik, seçime girdik. "DSP hala yaşıyor' dedirttik" diye konuştu. Son süreçte tüm eksikliklerin sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Türker, partililerden de haklarını helal etmelerini istedi.



Seçim sonuçları nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Türker, kongrede genel başkanlık için yarışan adaylar arasında yer alıyor. Hasan Macit ve Emrah Konuralp de, delegeden genel başkan olabilmek için oy isteyecek.





DSP kurultayında ilk turdan sonuç çıkmadı



DSP'nin Olağanüstü Kurultayı Büyük Anadolu Oteli'nde yapılıyor. Genel başkanlık için ilk tur oylamada, adaylardan hiçbiri salt çoğunluğa ulaşamadı, oylamada ikinci tura geçildi.



DSP'nin Olağanüstü Kurultayı Büyük Anadolu Oteli'nde yapılıyor. Genel başkanlık yarışında ilk tur oylama sonuçlanırken, adaylardan Masum Türker oyları geçerli sayılan 658 delegeden 415'inin oyunu aldı. Hasan Macit 123, Emrah Konuralp ise 120 delegenin oyunu aldı. Genel Başkanlık için adaylardan hiçbiri, salt çoğunluğa ulaşamazken, Macit genel başkan adaylığından çekildi. Genel başkanlık seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.



