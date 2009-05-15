DSP’de başkanlık için 6 aday

DSP'nin pazar günü yapılacak kurultayında, Sezer ve Yalçın’ın dışında, milletvekili İçli, eski bakan Türker ile Parti Meclisi üyeleri Savaş ve Kekeç genel başkanlık için yarışacak.



DSP’de, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölümünden sonraki 2’nci kurultay pazar günü yapılacak. Genel Başkan Zeki Sezer, 29 Mart seçimlerinde yüzde 2.78 oranında oy alınması üzerine, “Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan” diyerek genel başkanlıktan istifa etmişti. Aday olduğunu dün açıklayan Sezer’in ayrılığı 33 gün sürdü.

Parti kulislerinde, genel başkanlık yarışının Sezer ile partinin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in desteklediği Prof. Dr. Alemdar Yalçın arasında geçeceği konuşuluyor.



Pazar günü Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilecek olan kurultayda, Sezer ve Yalçın’ın dışında, DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, eski Bakan Masum Türker ile DSP Parti Meclisi üyeleri Serdar Savaş ve Sait Kekeç genel başkanlık için yarışacak.



Ecevitler 25 Temmuz 2004’te yapılan 6. olağan kurultayda, genel başkanlığı Sezer’e bırakmıştı. Sezer, 29 Mart sonrasında, “Kurultayda aday değilim” diyerek istifa etmişti.



'Dön, diye yolumu kesenler oldu'



Sezer, dün adaylığını, “Dön, diye yollarda önümü kesenler oldu. Örgütlerden ‘Bizi bırakma’ diye yoğun baskı geliyor, kaçış yok” sözleriyle açıkladı. Rakibi Yalçın’a başarılar dilediğini belirten Sezer, “Böyle bir yöntemle, böyle bir şekilde aday olması uygun olmadı” dedi.



Adaylardan İçli, Sezer’in yeniden adaylığının sürpriz olmadığını belirterek, “Sayın Sezer de daha önce aday olmayacağını açıklamasına rağmen, neden aday olduğunu kendi açıklayacaktır” diye konuştu.



Rahşan Ecevit’e yakın isimlerden İzmir Milletvekili Recai Birgün, Sezer’in adaylığını, “Dönersem kendi kişiliğimle ters düşmüş olmaz mıyım? Demişti” diye değerlendirdi.



DSP milletvekillerinden Birgün, Emrehan Halıcı ve Mücahit Pehlivan, Yalçın’ı; Ayşe Jale Ağırbaş, Hasan Erçelebi ve Hasan Macit, Türker’i; Süleyman Yağız ve Mustafa Vural, Sezer’i destekliyor.



İçli dışındaki diğer dört milletvekilinin tavrı netleşmezken, Türker’in Sezer lehine adaylıktan çekileceği, delege bazında Sezer’in şansının daha fazla olduğu belirtiliyor.



Yağız, 50 il başkanının Sezer’i desteklediğini açıkladı. Yalçın’ın, 25 il başkanının onayını Rahşan Ecevit’in evinde aldıktan sonra yola çıktığı biliniyor.

