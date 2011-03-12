-DSP'DE ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - DSP Genel Sekreteri ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, 12 Haziran milletvekili genel seçimi için aday adaylarının başvurularının başladığını bildirdi. Erçelebi, yaptığı yazılı açıklamada, aday adaylarının 28 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını bizzat DSP Genel Merkezi'ne yapacaklarını, başvuru formlarını il başkanlıklarından temin edebileceklerini ifade etti. DSP Parti Meclisinin 11 Martta gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar uyarınca adayların, aday adayları arasından, merkez yoklaması ile belirleneceğini belirten Erçelebi, adaylık formu, seçildikleri takdirde 1 aylık maaş ödenek ve yollukların, partiye bağışlanacağına dair taahhütname, milletvekili olmaya yasal engeli bulunmadığına dair dilekçe, öğrenim belgesi, özgeçmiş, adli sicil belgesi, onaylı nüfus cüzdanı örneği, 3 vesikalık fotoğraf, aday adaylığı ödeme dekontu formunun aslı ile başvuruda bulunabileceklerini kaydetti. Erçelebi, milletvekilliği başvuru ödentisinin 500 TL olduğunu, bu ödentinin engellilerden alınmayacağını, ödentilerin DSP Genel Merkezi'nin Ziraat Bankasındaki hesabına yatırılacağını ifade etti. Erçelebi, parti tüzüğü gereğince sıralamaya giremeyen aday adaylarının ödedikleri paranın yarısının iade edileceğini bildirdi.