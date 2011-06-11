-DSP'DE ADAY ÜZÜNTÜSÜ İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, partisinin Bitlis 2. sıra milletvekili adayı Bedri Aydın'ın ölü bulunmasına ilişkin, ''İnşallah bu öldürülme olayı aydınlanır ve siyasi niteliği bulunmaz. Siyasiyse korkunç bir şey'' dedi. Türker, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla buluştu. Türker, seçim propagandalarını bugün tamamlayacaklarını belirterek, ''Beklentimiz yüzde 12'nin üzerinde bir oydur. Bu 14 de olabilir, 15 de olabilir'' diye konuştu. Seçime giderken Bitlis 2. sıra milletvekili adayı Bedri Aydın'ın öldürülmüş olmasının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Türker, ''Bu konuda tabii endişelerimiz de var. Çünkü Güneydoğu'da bizim birçok üyemize istifa etmeleri yönünde baskı da yapıldı, başka yörelerde de yapıldı. Tabii baskı yalnız BDP'den değil, CHP'lilerden de geldi, bazılarına yönelik baskı. Onun için çok üzgünüz. İnşallah bu öldürülme olayı aydınlanır ve siyasi niteliği bulunmaz. Siyasiyse korkunç bir şey'' dedi. Türker, ''Anamuhalefet ve iktidar partisi, seçim boyunca çok gergin bir ortam yarattılar. İnşallah seçimin hemen ardından normal durumlarına geri dönerler. Türkiye'nin barışa, huzura, birlikteliğe ihtiyacı var. Biz Demokratik Sol Parti olarak, Türkiye'de gerçek gündemi izleyen, gerçek gündeme çözüm arayan bir partiyiz. Parlamentoda bulunduğumuz zaman, Demokratik Sol Parti ile birlikte farklı bir yönetim oluşmasına büyük katkımız olacak'' diye konuştu. Masum Türker, daha sonra seçim otobüsüne binerek Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Pendik'te halkı selamladı.