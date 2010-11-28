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Politika

DSP SEÇİMLERE KENDİ BAYRAĞI ALTINDA GİRECEK ANKARA (A.A)

28 Kasım 2010 18:33

-DSP SEÇİMLERE KENDİ BAYRAĞI ALTINDA GİRECEK ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''DSP, seçimlere kendi amblemiyle, kendi bayrağı altında girecek'' dedi. Türker, partisinin Pursaklar İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit'in ölümünün ardından ilk kez bir genel seçime gireceklerini, amaçlarının demokratik sol anlayışı, Ecevit'in ilkelerini iktidara taşımak olduğunu söyledi. Ülkenin iyi yönetilmediğini, borcun her geçen gün arttığını ileri süren Türker, ''7 ay sonra Türkiye'de bir genel seçim var. Bu seçime giderken iktidar partisinin çok ciddi baskısı altındayız. Herkes bu baskıyı iliklerine kadar hissediyor. Bu baskıya karşı halkçı bir yaklaşımla, halk için yola çıkacak, AK Parti iktidarını değiştirecek yegane parti DSP'dir'' dedi. DSP'nin seçimlere kendi amblemiyle, kendi bayrağı altında gireceğini belirten Türker, seçimin Türkiye'nin kaderini değiştirmek açısından önemli olduğunu ifade ederek partililerden daha fazla çalışmalarını istedi. Türker, demokratik solcuların DSP çatısı altında bir araya gelmesi ve iktidar için omuz omuza çalışması gerektiğini söyledi. Konuşmanın ardından yeni parti binasının açılışını yapan Türker, partililerle bir süre sohbet etti.

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