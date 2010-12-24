-DSP SEÇİMLERE KATILIYOR ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - DSP Parti Meclisi'nde (PM), partinin 2011'de yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılmasının, oy birliğiyle kararlaştırıldığı bildirildi. DSP'den yapılan yazılı açıklamada, bugün toplanan PM'de partinin 2011'de yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılmasının, oy birliğiyle kararlaştırıldığı ve Genel Merkez'in yaptığı seçim hazırlıklarının gözden geçirildiği belirtildi. Seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''PM görüşmelerinde içinde bulunduğumuz koşullar ele alınmış, ulusal birliğimizi bozmaya, ülke bütünlüğünü sarsmaya ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini tahribe yönelik girişimlerin önlenmesi konusunda DSP'nin kararlılığı vurgulanmıştır. Ülkemiz, etnik kimlik ve cemaatlere dayalı bir ayrışmaya doğru hızla sürüklenmek istenmektedir. Bunun 'tek devlet' yapımız ve demokratik laik Cumhuriyetimiz için taşıdığı tehlikelerden derin kaygı duymaktayız. Son günlerde gündeme getirilen 'demokratik özerklik', 'öz savunma gücü' ve 'iki dil' istekleriyle ayrı bir devletin tanımı yapılmaktadır. Bu tehlikeli girişimi de derin üzüntüyle karşılıyor, iktidarın bu konudaki suskunluğunu ibretle izliyoruz. Bu suskunluk, ulusa ait olan egemenliğin terörle paylaşılması anlamına gelmektedir. DSP, ulusal birliğimize, ülke bütünlüğüne ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine aykırı düşen bütün girişimleri halkımızla birlikte önlemeye kararlıdır. DSP, Atatürk'ün ulusumuza bıraktığı değerleri cemaatçi ve ırkçı yaklaşımlara çiğnetmeyecek, ulus devlet anlayışından asla ödün vermeyecektir.''