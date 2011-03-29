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Politika

DSP, seçim işbirliğiinde uzlaştı

DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, partisinin Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) ve Halkın Yükselişi Partisi’yle (HYP) seçim işbirliğinde uzlaştığını bildirdi.

29 Mart 2011 03:00

T24 - DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, partisinin Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) ve Halkın Yükselişi Partisi’yle (HYP) seçim işbirliğinde uzlaştığını bildirdi.

Erçelebi, DSP, BCP ve HYP arasında, yaklaşan genel seçimlerde “demokratik birliktelik” çerçevesinde işbirliği kararı alındığını belirtti. Uzlaşma doğrultusunda, 3 partinin milletvekili adaylarını ortak belirleyeceklerini kaydeden Erçelebi, bu konuda DSP Genel Başkanı Masum Türker ve BCP Genel Başkanı Mümtaz Soysal’ın katılımıyla bugün basın toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Erçelebi, HYP’nin yetkili organlarınca, işbirliği konusunda henüz karar alınmadığını, bu nedenle yarınki toplantıya HYP’den katılım olmayacağını ifade etti.


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