-DSP SEÇİM BARAJININ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR İZMİR (A.A) - 16.01.2011 - DSP Genel Başkan Yardımcısı Önder Aksakal, Türkiye'de her kesimin TBMM'de tam olarak temsil edilebilmesinin önündeki engelin yüzde 10'luk seçim barajı olduğunu belirterek, ''Yüzde 10 barajı kaldırılmalıdır. Muhalefete bu konuda ciddi görevler düşüyor'' dedi. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel kuruluna katılan Aksakal, burada yaptığı konuşmada, göçmenlerin ülkenin asli unsurları olduğunu söyledi. Türk insanının, başarı ve zaferlerle dolu tarihine sahip çıkıp, birbirine sırtını dayaması durumunda ''bileğinin bükülemeyeceğini'' ifade eden Aksakal, bu birlik duygusunu zayıflatmaya yönelik çalışmalar olduğunu, ABD ve ABD ile işbirliği yapanların, bu topraklardaki Türklük duygusunu yıpratmaya yönelik yeni yapılanmaları gündeme getirdiklerini ileri sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Ne mutlu Türküm diyene'' ifadesinin kullanılmasını istemediğini öne süren Aksakal, ''Biz, büyük önder Atatürk'ün bizlere gösterdiği çerçevede Türklüğü kabul ettik. Bu coğrafyada yaşayan, kendini bu toprakların sahibi sayan herkes Türktür. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. Aksakal, Türkiye'de yaşayan herkesin TBMM'de temsil edilmesi, milletvekili seçimlerinde gerçekçi sıralarda aday gösterilmesi gerektiğini belirterek, TBMM'ye sundukları kadın adaylar için yüzde 50 kota ayrılmasına yönelik tasarının da arkasında olduklarını ifade etti. Tam olarak temsilin sağlanmasının önündeki engelin yüzde 10'luk baraj olduğunu vurgulayan Aksakal, şöyle konuştu: ''Yüzde 10 barajı kaldırılmalıdır. Muhalefete bu konuda çok ciddi görevler düşüyor. Meclisteki muhalefete sesleniyorum. Gelin bu işin peşini bırakmayın, barajı kaldırın. AKP dış dünyanın emellerini, kendi ikballeriyle birleştirip adım adım bu ülkenin bölünmesine doğru ilerliyor. Muhalefete 'titreyin ve kendinize gelin' diyoruz.'' İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 13. Genel Kuruluna Manisa Valisi Celalettin Güvenç, CHP İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Susam, Bülent Baratalı, MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve diğer davetliler katıldı.