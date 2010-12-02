-DSP PM ÜYESİNE GÖRE PARTİ MİSYONUNU TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Demokratik Sol Parti (DSP) Parti Meclisi Üyesi ve Ankara İl Başkanı Erol Al, DSP'nin artık misyonunu tamamladığını ve CHP ile birleşmesi gerektiğini belirtti. Al, yaptığı yazılı açıklamada, Türk solunun artık kısır siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak halk iktidarını kurma yolunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. DSP'nin kuruluş dönemindeki şartların ortadan kalktığını öne süren Al, şunları kaydetti: ''Partimiz misyonunu tamamlamıştır, CHP ile birleşmelidir. Bugünkü şartlar, CHP ile gerçek anlamda birleşme ve bütünleşmeyi gerektirmektedir. 2011 genel seçimleri, hepimiz için büyük bir sınavdır. Bu sınavı başarıyla vererek demokratik sol-sosyal demokrat iktidara ulaşmak, hepimizin öncelikli görevi ve amacı olmalıdır. Bu amaca ancak, CHP ve DSP'nin inançlı kadrolarının, hiçbir kişisel çıkar beklentisi olmaksızın kucaklaşarak, iç içe geçerek yaratacağı sinerjiyle ulaşılabilir. Birleşme ve bütünleşmeyi gerçek anlamda savunmak, aynı zamanda fedakarlığa hazır olmayı gerektirir. Bu noktada, 2011 seçimleri için fedakarlık yapmak bizlere düşer. Toplumumuzda umut ve güven uyandıracak, alkışlanacak bir bütünleşme sağlayabilmek için hiçbir şahsi çıkar beklentimiz olmadığını göstermeli ve asla pazarlık yapmamalıyız. Tek amacımız, ülkemizin ve toplumumuzun çıkarlarını korumak olmalıdır.''