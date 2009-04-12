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Politika

DSP olağanüstü kurultaya gidiyor

12 Nisan 2009 03:00

Zeki Sezer'in istifasıyla boşalan DSP Genel Başkanlık görevini, olağanüstü kurultaya kadar eski milletvekili Saffet Başaran yürütecek.

DSP Parti Meclisi (PM), Büyük Anadolu Oteli'nde DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız Başkanlığında toplandı.

Yağız, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Başkanlığın boşalması nedeniyle olağanüstü kurultaya kadar partiye, eski milletvekillerinden Saffet Başaran'ın başkanlık etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Yağız, "Olağanüstü kurultayın 17 veya 24 Mayısta yapılması konusunda sayın Saffet Başaran'a yetki verildi" dedi.

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