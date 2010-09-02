-DSP MUŞ TEŞKİLATININ TOPLU İSTİFASI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - DSP Genel Sekreteri ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, referandumda ''evet'' demek için toplu istifa ettiklerini açıklayan Mehmet Ek'in, partilerinin Muş İl Başkanı olmadığını ileri sürdü. Mehmet Ek ise kendisinin daha önce partiden istifasının söz konusu olmadığını, parti genel merkezinden adına yazılı talimatlar bulunduğunu söyledi. Erçelebil, DSP Muş İl Başkanı Mehmet Ek ile aralarında belediye başkanı, belde ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 7 bin 300 üye, 12 Eylülde yapılacak halk oylamasına ''evet'' demek için partisinden istifa etmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Erçelebi, yazılı açıklamasında, bugün DSP Muş İl Başkanlığı görevini yürüttüğü iddiasıyla basın toplantısı düzenleyerek, toplu istifa eden Mehmet Ek'in partileriyle bir ilişiği olmadığını ileri sürdü. Erçelebi, açıklamasında şunlara yer verdi: ''Sayın Ek, 1,5 yıl önce istifa ederek Rahşan Hanımın kurduğu partiye kurucu olmuştur. Rahşan Hanımın partisi dağıldıktan sonra nereye gittiklerini bilmiyoruz. Üyemiz dahi olmayan kişilerin DSP adına açıklama yapmalarını esefle karşılıyoruz. Kamuoyuna yanlış bilgi aktarılarak sanki 'DSP örgütlerinde bir çatlak varmış' imajı vermek, AKP'nin referandumda ne kadar zorlandığının bir göstergesidir. Sayın Ek'in yaptığı saçma sapan açıklamalarla partimizin uzaktan yakından alakası yoktur. Biz DSP olarak bütün Türkiye'de 'hayır' kampanyamızı sürdürüyoruz. Bu başarımız belli ki iktidar çevrelerini son derece rahatsız etmektedir. Şu ana kadar Muş ilinden partimize bir tek istifa gelmemiştir.'' Öte yandan Erçelebi, Muş'a bağlı ilçelerde örgütlerinin bulunmasına karşın Muş il örgütlerinin olmadığını savundu. Erçelebi, Ek'in Rahşan Ecevit'in kurduğu partide kurucu üye olması nedeniyle doğal olarak 1,5 yıl önce il başkanlığının düştüğünü iddia etti. -İNTERNET SİTESİ DEĞİŞTİRİLDİ Mehmet Ek, partideki görevinden istifa ettikten bir süre sonra DSP Genel Başkanlığının resmi internet sitesinde düzenlemeye gidildi. Muş İl Başkanı olarak görülen Mehmet Ek'in ismi, internet sitesinden çıkarıldı. Ek'in il başkanlığından 1,5 yıl önce ayrıldığı iddia edilmesine karşın, Ek'in isminin partinin resmi internet sitesinde bugün öğle saatlerine kadar il başkanı olarak kaldığını anımsatan Erçelebi, ''Bu durum tamamen unutulmadan kaynaklı. Bizde bugün öğle saatlerinde fark ederek gerekli düzeltmeyi yaptık. Resmi sitemizde artık Muş il başkanlığı boş olarak görülüyor'' dedi. -''HİÇ İSTİFA ETMEDİM Kİ''- DSP İl Başkanlığı görevinden bugün istifa eden Mehmet Ek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP İl Başkanlığı görevinden daha önceden istifa etmediğini, bugüne kadar bu görevi yürüttüğünü bildirdi. ''Parti açık, benden başka görevli yok'' diyen Ek, ''Daha düne kadar genel merkezden adıma yazılı talimat geliyordu. Bu anlayış, benim şimdiye kadarki görevime nasıl itiraz edebilir. Sıkışan kendileridir'' dedi. İl Başkanlığı görevini yürüttüğüne dair elindeki resmi belgeleri gösteren Mehmet Ek, hakkındaki iddiaları şöyle yanıtladı: ''DSP Genel Başkanlığından adıma gelen resmi yazılar var. Son olarak referandumda evet, hayır veya tercihli oy kullanılması konusunda hangi ilçelerde itiraz yapılmasına ilişkin bilgi istendi. Rahşan Hanımın partisinin kurucusu olmadım. O oluşumun içinde yer almadım, üye dahi olmadım. Bu gerekçeyle DSP'deki üyeliğimin sona ermesi söz konusu olamaz. Daha bugüne kadar da hiç istifa etmedim. Eğer istifa etmişsem buyursun istifa dilekçemi açıklasınlar. 'Anadolu solu' dediğimiz demokrat solcular ile 'laiklik solu' dediğimiz ulusal solcular birbirinden ayrılmış. Biz demokrat solcular, onlarla aynı anlayışta değiliz. Referanduma 'evet' diyoruz.''