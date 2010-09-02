-DSP MUŞ TEŞKİLATINDA "EVET" İSTİFASI MUŞ (A.A) - 02.09.2010 - DSP Muş İl Başkanı Mehmet Ek ile aralarında belediye başkanı, belde ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 7 bin 300 üye, 12 Eylülde yapılacak halk oylamasına ''evet'' demek için partisinden istifa etti. Ek, ilçe başkanları ve parti üyeleriyle il binasında düzenlediği basın toplantısında, teşkilat olarak, partiden istifa ettiklerini belirterek, aydınlık yarınlar, cuntasız ve Ergenekonsuz bir Türkiye için referanduma ''evet'' diyeceklerini söyledi. Bülent Ecevit öldükten sonra parti yönetimine, kurumsal bir parti, 55 bin kayıtlı gönüllü üye bıraktığını ifade eden Ek, geçen sürede, DSP'nin genel başkanları ve yönetim kurulunun bir arpa boyu kadar başarı sağlayamadıklarını, hatta partinin bölünüp dağılmasına sebep olduklarını ileri sürdü. Mehmet Ek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu ülkede 'her şeyin sahibi benim, ben devletim, dilediğimi yaparım' mantığı 'hayır'da buluşanların mantığıdır. Bu mantıkla hareket eden siyasetçi ve bürokratları tanıdıkça, AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok saygı duymaya başladık. Sonuç itibariyle, iflas etmiş paradigmaya, bu yoz anlayışlara, haksız hukuksuz gidişata 'dur' demek adına, referandum sürecinde 'evet' diyerek katkılarımızı sunacağız. Bu onurlu yürüyüşe destek vermek adına, topluca DSP'den istifa ediyoruz.'' Ek, istifa dilekçelerini de topluca posta aracılığıyla parti genel merkezine gönderdiklerini bildirdi.