DSP lideri Zeki Sezer istifa kararı aldı

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, partisinin hafta sonu gerçekleştirilecek "İl Başkanları ve Parti Meclisi Çalışma Toplantısı"nda istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Sezer, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, hafta sonu il başkanları ve PM üyeleriyle toplantı yapacağını hatırlattı.

29 Mart seçimleri sonrasında partisinin aldığı sonuç üzerine istifayı düşündüğünü bildiren Sezer, ancak bunu yetkili kurullarla görüştükten sonra yapmayı planladığını kaydetti.

Sezer, "İstifayı örgütlerimize olan saygım ve onlara inancım gereği resmileştirmeyi hafta sonu yapılacak toplantı sonrasına bıraktım. Resmi olarak o tarihte bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Sonuçta benim öteden beri söylediğim başarılı olamayanların kurum ve ülkenin önünü tıkamaması düşüncem gereği olarak resmen o gün ayrılmayı düşünüyorum" diye konuştu.



"DSP'nin Türkiye için vazgeçilmez, Türkiye'yi bugün içine düştüğü kaos ortamından çıkaracak tek parti olduğuna" inandığını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Örgütleriyle yapısıyla felsefesiyle Ecevit'ten aldığı doğrultu tutarlılığıyla Türkiye'nin içine düşürüldüğü durumdan ülkeyi çıkaracak tek parti DSP'dir. Siyasal sistem benim öteden beri özlediğim aşamaya gelememiş olsa da hep söylediğim bir şey var, başarılı olamayanlar bulundukları kurumun ve ülkenin önünü tıkamamalı.

29 Mart yerel seçimleri sonrası aldığımız sonucu gördüğüm ilk akşam aslında demokrasiye, partime ve ülkeme olan inancım gereği ayrılmayı düşünmüştüm ama yine örgütlerime olan saygım gereği bunu örgütlerimizle görüşerek değerlendirmeyi doğru buldum. 29 Mart seçimlerinden sonra sonuçları yetkili kurullarında tartışan ilk partiyiz. Önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri örgütlerimizin temsilcileri olan il başkanlarımız ve PM ile bir çalışma toplantısı yapacağız. İstifayı örgütlerimize olan saygım ve onlara inancım gereği resmileştirmeyi o toplantının sonuna bıraktım. Resmi olarak o tarihte bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Sonuçta benim öteden beri söylediğim başarılı olamayanların kurum ve ülkenin önünü tıkamaması düşüncemin gereği olarak da resmen o gün ayrılmayı düşünüyorum."



'Demokratik solcu olarak öleceğim'



Sezer açıklamasında "Atatürk'ün yolunda, Ecevit'in ışığında, demokratik sol felsefeyi iliklerine kadar benimsemiş bir kişi olarak, demokratik solcu olarak öleceğim" dedi.

Parti örgütlerinin kendisi için son derece önemli olduğuna işaret eden DSP Genel Başkanı Sezer, şunları söyledi:

"Çünkü partimiz, Türkiye'de siyasette en saf, en temiz, ülkesini seven, ülke ve toplum çıkarı için siyaset yapan insanlardan oluşuyor. O nedenle örgütümüzün dimdik, geleceğe sağlıklı yürüyeceğine, en doğru kararı alacağına inancım sonsuz. Demokratik sol Türkiye'dir, demokratik sol Türkiye'nin geleceğidir, Demokratik Sol Parti Türkiye'nin birlik, bütünlüğünün, huzurunun, refahının güvencesidir. Atatürk'ün yolunda, Ecevit'in ışığında, demokratik sol felsefeyi iliklerine kadar benimsemiş bir kişi olarak, demokratik solcu olarak öleceğim. Siyaseti hiç bir zaman meslek olarak görmedim. Siyaset bir görev alanıdır. Ecevit'ten biz bunu öğrendik. O şekilde ülkeme ve milletime sevgim ve katkı arayışım sürecek."