DSP lideri Sezer'in, Sarıgül'den endişesi yok

CHP lideri Deniz Baykal’a rakip çıktıktan sonra CHP’den atılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü DSP’ye kabul eden Genel Başkan Zeki Sezer rahat: Belediye başkanı olacağım diye DSP’ye geldi. Birçok kişi benimle genel başkanlık yarışına girebilir



Sezer, CHP'den ihraç edilen Sarıgül’ün yeniden bir önceki partisi DSP’ye dönmesiyle başlayan parti içi sorunlarla, gündemdeki diğer konuları değerlendirdi:





İtiraz Sarıgül'e değil



Rahşan Ecevit ile ipler bizim açımızdan kopmuş değil ama onu tabii bilemiyorum. Bütün yapılan yorumlar Sarıgül’ün dönüşü nedeniyle bu tavrın ortaya konulduğu şeklinde. Oysa sayın Rahşan Ecevit aramızda bu tartışmalar başlamadan daha önce Sarıgül’ü alabileceğilmizi söylüyordu. Ona bir itirazı olmayacağını ama benim bu konuyu düşünmemi öneriyordu. Şu anda bu Rahşan Ecevit’in açıklamasını destekleyen arkadaşlarımız da daha da ileri giderek bir an önce alınması gerektiği yönünde görüşleri vardı. Onun için anlamakta zorlanıyorum.



Sarıgül'ün liderlik iddiası



Belediye başkanı olacağım diye DSP’ye geldi, bu bir. İki, birçok kişi benim ile genel başkanlık yarışına girebilir. Demokrasilerde bu var. Üstelik biz de genel başkan adayı olmak için 250-300 imzaya gerek yok. Tek başına başvurup, olabilir. Ama ben de iddialı birisiyim. Bizim örgütlerimiz ve demokratik sol kültürümüz son derece sağlam ve iyi yapılanmıştır. Tabii hak edenler varsa beni aşacaktır. O ayrı. Ama katılım birileri için bir hazırlık yapılıyor gibi değerlendiriliyorsa bu hem çok çirkin hem de yanlış. Beni de dünkü çocuk görmesin kimse. Ben siyasette her kademede çalıştıktan sonra genel başkan olmuş tek kişiyim Türkiye’de.



Bülent Ecevit'in felsefesi



Ecevit’in felsefesini, tabii yenilenen, tabii değişen, daha dinamikleşen yapımızla biz hayata geçireceğiz. Hangi ilkeden sapmışız. Tam tersine Ecevit’e sıkı sıkı bağlı olduğumuz için bazı anlaşmazlıklar, tartışmalar yaşanıyor. DSP içinde yeni bir parçalanma ve bölünme olacağını zannetmiyorum. Parti içi demokrasiden söz ediyoruz. Herkesin eleştiri hakkı var.



CHP ile işbirliği için geç



Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği gözükmüyor. Biz çok istedik; ama CHP maalesef ‘hayır 81 ilde seçime katılacağız, istiyorlarsa DSP’li başkanlar bize gelsin’ gibi çok da hoş olmayan bir tavır sergiledi. Geç kalındı. Bu aşamadan sonra kolay gözükmüyor. Ama hiç değilse belli noktalarda işbirliği ihtimalı iyi niyetli olunursa var.



Çarşaflı sol



CHP’nin açılımı, Ecevit’in ‘dine saygılı laiklik’ açılımı gibi ama çok kötü bir taklidi gibi. İnançlara saygılı laiklik ilkesini ortaya koymamızdan dolayı bize irticacı diyenlerin bugün kara çarşafa rozet takmaları ibretliktir. CHP sadece kara çarşafa rozet takmıyor, Atatürk dönemini de reddeden bir aşamaya geldi. Bazı yanlışları değerlendirmek ayrı. Bugün yapılan bu açılım güncel. Çünkü 1994’ten bu yana Yeni Sol, Üçüncü Yol, Anadolu Solu, Çarşaf solu gibi hergün değişen bir çizgi.



Ben rozet takmazdım



Ben, kara çarşafla yüzünü kapamış olan kişilere rozet takmazdım. Ama ben başı örtülülere çok rozet taktım. Bizim miting ve toplantılarımızda anadolunun mozaiğini tam yansıtan insan manzaraları vardır. Başını örten, örtmeyen şapkalı, kravatlı... Hepsi vardır. Her parti kendi yolunu çizmekte özgürdür. Ben CHP’nin varlğına saygı duyuyorum. Bizim de varlığımıza saygı duyulmasını istiyorum. Ama siyasette doğru bulmadıklarımızı söylemek hem haklmız hem görevimiz.