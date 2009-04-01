DSP itiraz etti CHP'nin oyu arttı

Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Yenice Beldesi'nde DSP'nin yaptığı itiraz sonucu yeniden yapılan sayımda 2 bin 193 olan CHP'nin oyu 2 bin 210'a yükseldi.



Beldede CHP'li Ali Kuru'nun 2 bin 193 oy alarak başkanlığı kazanması üzerine 2 bin 190 oy alan DSP'li Veli Serin itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu yeniden sayım yaptı. Sayım sonucunda CHP'nin oyu 2 bin 210'a, DSP'nin ise 2 bin 200'e çıktı. İtiraz öncesi 3 oy, itiraz sonrası da 10 oy farkla seçimi kazanan CHP'li Ali Kuru, "Haftalarca süren çalışmalarımız sonucunda Yenice halkı bizi ödüllendirdi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.