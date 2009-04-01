T24 LogoT24 Logo
Politika

DSP itiraz etti CHP'nin oyu arttı

Tarsus'a Yenice Beldesi'nde DSP'nin itirazı sonucu yeniden yapılan sayımda 2 bin 193 olan CHP'nin oyu 2 bin 210'a yükseldi.

01 Nisan 2009 03:00

Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Yenice Beldesi'nde DSP'nin yaptığı itiraz sonucu yeniden yapılan sayımda 2 bin 193 olan CHP'nin oyu 2 bin 210'a yükseldi.

Beldede CHP'li Ali Kuru'nun 2 bin 193 oy alarak başkanlığı kazanması üzerine 2 bin 190 oy alan DSP'li Veli Serin itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu yeniden sayım yaptı. Sayım sonucunda CHP'nin oyu 2 bin 210'a, DSP'nin ise 2 bin 200'e çıktı. İtiraz öncesi 3 oy, itiraz sonrası da 10 oy farkla seçimi kazanan CHP'li Ali Kuru, "Haftalarca süren çalışmalarımız sonucunda Yenice halkı bizi ödüllendirdi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24