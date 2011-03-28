-DSP İKİ PARTİYLE İŞBİRLİĞİNDE ANLAŞTI ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, DSP, Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) ve Halkın Yükselişi Partisi'nin (HYP) ''seçim işbirliği'' konusunda uzlaştığını bildirdi. Erçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP, BCP ve HYP arasında, yaklaşan genel seçimlerde ''demokratik birliktelik'' çerçevesinde işbirliği kararı alındığını belirtti. Uzlaşma doğrultusunda, 3 partinin milletvekili adaylarını ortak belirleyeceklerini kaydeden Erçelebi, bu konuda DSP Genel Başkanı Masum Türker ve BCP Genel Başkanı Mümtaz Soysal'ın katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleneceğini söyledi. Erçelebi, HYP'nin yetkili organlarınca, işbirliği konusunda henüz karar alınmadığını, bu nedenle yarınki toplantıya HYP'den katılım olmayacağını ifade etti. Demokratik birlikteliğe başka partilerden de katılım olabileceğine işaret eden Erçelebi, yeni katılım olması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.