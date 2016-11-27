DSP, genel başkanını seçti

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 10. Olağan Kurultayı'nda, Önder Aksakal yeniden genel başkanlığa seçildi.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'da "Özgürlük ve Barış" sloganı ile yapılan kurultayda, kayıtlı 738 delegeden 516'sı oy kullandı.

Kurultayda tek aday olan Aksakal, 493 delegenin oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Aksakal, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Parti olarak daha çok çalışacaklarını belirten Aksakal, Türkiye adına önemli işlere imza atacaklarını söyledi.