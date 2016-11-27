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Politika

DSP, genel başkanını seçti

Kayıtlı 738 delegeden 516'sı oy kullandı

27 Kasım 2016 21:33

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 10. Olağan Kurultayı'nda, Önder Aksakal yeniden genel başkanlığa seçildi.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'da "Özgürlük ve Barış" sloganı ile yapılan kurultayda, kayıtlı 738 delegeden 516'sı oy kullandı.

Kurultayda tek aday olan Aksakal, 493 delegenin oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Aksakal, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Parti olarak daha çok çalışacaklarını belirten Aksakal, Türkiye adına önemli işlere imza atacaklarını söyledi.

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