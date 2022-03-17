DSP Genel Başkanı Aksakal yeni seçim yasası teklifini değerlendirdi: 4 milyon seçmenin iradesi Meclis’e yansımayacak

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP ve MHP tarafından hazırlanan yeni seçim yasası teklifini eleştirdi. Aksal, tasarının 4 milyon seçmenin iradesinin Meclis’e yansımaması sonucu doğuracağını ifade etti.

AKP ve MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu seçim kanununda değişiklikler öngören kanun teklifine Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Meclis’te yer alan siyasi partilerin tamamının seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunduğunu, bu sözün yerine getirilmediğini belirten Aksakal, yüzde 7 seçim barajı nedeniyle 4 milyon seçmenin iradesinin Meclis'e yansımaması sonucunun doğacağını belirtti.

“Halkın siyasetten uzak tutulması amacına hizmet eder”

Cumhur İttifakı’nın teklifine ilişkin, "Dağ fare doğurmuştur" değerlendirmesi yapan DSP Genel Başkanı Aksakal, haziran 2020’de hazırladıkları kapsamlı bir çalışmayı Meclis’te bulunan siyasi partilere, Adalet Bakanı’na, TBMM Başkanı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini söyledi.

Önerilerinin arasında seçim barajının tamamen kaldırılması, hazine yardımının hakça paylaşılması, siyasetin finansmanının şeffaflaşması, seçime katılan partilerin YSK’da temsili ve YSK kuruluş kanununda değişiklikler gibi önerilerde bulunduklarını belirten Aksakal şunları söyledi:

“Oysa, demokrasi geleneğimizin güçlendirilmesi ve ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin tam olarak hayata geçirilmesi ancak toplumun tümünün parlamentoda temsil edilmesiyle anlam kazanabilir. Mevcut değişiklik teklifine göre az bir farkla yüzde 7 oy oranının altında kalacak her bir parti yaklaşık 4 milyon seçmenin iradesinin Meclis'e yansımaması sonucunu doğuracaktır ki, bu karar en hafif deyimiyle halkın siyasetten uzak tutulması amacına hizmet eder. Meclis'te yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunmuşlardı, öncelikle bu söz yerine getirilmeli ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.”