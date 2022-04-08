DSP Genel Başkanı Aksakal'dan SES Partisi’ne: “Size en yakışan logo ‘yolunmuş leş kargası’ olur

DSP ile SES Partisi’nin logo tartışması sürüyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Size en yakışan logo ‘yolunmuş leş kargası’ olur” dedi.

Aksakal yazılı açıklamasında, “Siyaset arenasına daha dün adım atmış olan Türkiye’nin Sesi Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Ayhan Bilgen, 37 yıldır DSP’nin amblemi olan 'Akgüvercin' logosunun benzerini tercih etmelerindeki 'dikkatsizliklerine' yasaların yol göstericiliğinde yaptığımız düzeltme itirazına, başka bir talihsizlikle yorum yapmış, 'Biz siyasette güvercin ahlakını seviyoruz ama şahin olmasını da biliriz' demiş. Aldığımız 'Ecevit terbiyesi ve öğretisi' çerçevesinde davranmaya özen göstererek şunu belirtmeliyim ki; bu gibi tehditkâr söylemde bulunanların ne güvercinden, ne de ahlaktan söz etmeye hakları olamaz!" ifadesini kullandı.

Aksakal açıklamada şunları kaydetti:

"Esasen bu gibilerin yıllardır milletin gündeminde tuttukları “sözde sorun”, tam da işte bu sorundur! Çünkü bu yaklaşım biçimi hukuk düzenine yabancı bir zihniyetin dışavurumudur.

Kabadayı ağızıyla, eşkıya jargonuyla yapılan açıklamaların DSP’ye sökmeyeceğini de anlamalarını temenni ederiz.

“Bizi yolunmuş güvercin logosu tercih etmeye mecbur bırakmasınlar” diye de tehdit savuranların bu tercihleri doğrusu daha isabetli ama, bu halinizle size en yakışan logo “yolunmuş leş kargası” olur.”