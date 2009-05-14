DSP Genel Başkan adayı Masum Türker Antalya'da

Demokratik Sol Parti (DSP) genel başkanlığına aday olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masum Türker, bu kararı almasında parti örgütünün etkili olduğunu söyledi.



TÜRMOB Yeminli Müşavirler Odası tarafından düzenlenen "1. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu"na katılmak üzere Antalya'ya gelen Masum Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, DSP genel başkanlığına örgütün onay vermesiyle aday olduğunu bildirdi.



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in istifa etmesiyle birlikte örgütle görüştükten sonra adaylığını açıkladığını belirten Türker, şunları kaydetti:



"DSP'ye neden aday oldum? Genel Başkan Zeki Sezer istifa etti ve kesinlikle geri dönmeyeceğini açıkladı. Bunu kendisi ile de konuştuk. Bu sefer arkadaşlar aday olmam yönünde bir irade beyan ettiler. Örgütlerle görüştük. Bu bağlamda aday olma noktasında arkadaşlarla birlikte karar verdik. Ben örgütün tasvibiyle aday oldum. Pazar günü delege iradesini gösterecektir. Türkiye'nin önemli sorunları var. Bu sorunların aşılmasında muhakkak bir alternatifin ortaya çıkması gerekiyor. Böylesi bir ihtiyaç olduğu kamuoyunda sürekli konuşuluyor. DSP'de yenilenerek, bu alternatif talebe cevap vermesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu yapılanmayı da ben genel başkan seçildiğim takdirde ülkenin sorunlarla mücadele etmesini sağlayacak bir değişiklik gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Değişikliğin gerçekleşebilmesi için DSP'nin bir kadro ve örgüt partisi olarak ağırlığını ortaya koymasını sağlayacak bir oluşum içinde olmasını hedefliyoruz."



Rahşan Ecevit'in de DSP genel başkanlığına bir aday gösterdiğinin anımsatılması üzerine Türker, "Evet Rahşan Hanımın da adayı var. Rahşan Hanıma başarılar dilerim" dedi.

