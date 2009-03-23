DSP: Erdoğan sahte kabadayı

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı sahte kabadayı olarak nitelendirerek, ``Bize sahte kabadayı değil dünyaya meydan okuyacak Ecevit duruşu lazım'' dedi. Sezer'in mitinginde Nüket Duru şarkı söyledi, Müjdat Gezen konuşma yaptı.





Zeki Sezer, memleketi Eskişehir'de partisi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaklaşık 6 bin kişiye hitap etti. Baba ocağında olduğunu ifade eden Sezer, belediyecilik harikasının yaratıldığı Eskişehir'de olmaktan da mutlu olduğunu söyledi.



Konuşmasında DSP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e övgüler yağdıran ancak DSP'nin de başarıda payının olduğunu ifade eden Zeki Sezer, hiçbir DSP'linin Büyükerşen'den torpil istemediğini kaydetti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta sahte kabadayılığıyla böbürlendiğini ifade eden Zeki Sezer, ancak Irak'ta yüz binlerce Müslüman’ın öldürülmesine seyirci kalındığını söyledi. Sezer şöyle dedi:



``Davos'ta sahte kabadayılık yapıyor da Irak'ta yüz binlerce Müslüman öldürülürken neredeydi? Kuzu kuzu oturuyordu, aklı neredeydi? Aynı Erdoğan danışmanını ABD'ye gönderip bu adamı kullanın deliğe süpürmeyin dedirtmiyor muydu? Başbakanı kullanın deliğe süpürmeyin. Valla bilmiyorum Amerika başbakanı deliğe süpürür mü süpürmez mi? Biz ona izin vermeyiz, biz kendi işimizi kendimiz görürüz, sandıkta süpüreceksiniz onu. 2002'den bu yana Türkiye'yi AKP değil de başka hükümet yönetiyor olsaydı, örneğin DSP yönetiyor olsaydı bu Irak'ta Müslümanlar öldürülürken, Gazze'de katliam yaşanırken, hep birlikte sokaklara dökülmez miydik? Peki bizi bu tepkisizliğe mahkum eden AKP, AKP'nin genel başkanı Erdoğan ve onların uygulamaları değil miydi? Erdoğan diplomasi gereken yerde siyaset, siyaset gereken yerde de diplomatlık yapmaya kalkıyor, dik durması gereken yerde dik duramadığı için ülkemiz, milletimiz kayıplar yaşıyor ve utanç duyuyoruz. Aciz insanlara çıkıp bir moderatöre, kendini koruyamayacak bir çiftçiye kabadayılık sahte kabadayılık yapıyor da ama başkalarına karşı Türkiye'nin boynunu bükük bırakıyor, boynu büküklüğümüze Davos'u koymaya kalkıyor. Bize sahte kabadayı lazım değil, sahte kabadayı değil dünyaya meydan okuyacak Ecevit duruşu lazım Ecevit duruşu.''





