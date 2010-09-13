-DSP, ERDOĞAN İLE İLGİLİ YSK'YA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - DSP, ''seçmen iradesine müdahale ettiği'' gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) suç duyurusunda bulundu. DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Macit, Başbakan Erdoğan'ın Burhaniye İlköğretim Okulunda oyunu kullandıktan sonra seçmeni etkileyecek açıklamalar yaptığını savundu. Seçim yasaklarına başta Başbakan olmak üzere tüm vatandaşların uymak zorunda olduğunu ifade eden Macit, ''Ancak Başbakan'ın daha oylamanın sonuçlanmasına saatler varken 'Güneydoğu Anadolu'nun bazı kırsal kesimlerinde sandıklar kapanmış. Şu aralar neticeler gelmeye başladı' şeklinde açıklama yapması seçmen iradesine müdahale niteliği taşımaktadır. Vatandaşın oy tercihleri etkilenmiştir. Bu nedenle referandum sonuçlarının iptal edilmesi gerekmektedir'' görüşünü dile getirdi. Bu arada, YSK'ya verilen başvuru dilekçesinde, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12.09.2010 tarihinde saat 13.00'te seçim yasakları devam ederken Güneydoğu'daki referandum sonuçları ile ilgili açıklama yapmış ve bu açıklama tüm televizyonlarda yayınlanmıştır. Bu açıklama referandum sonuçlarını etkilemiştir. Referandumun iptalini talep ediyoruz'' ifadelerine yer verildi. Öte yandan YSK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ağustos ayında Gaziantep'te yaptığı kömür yardımıyla ilgili DSP'nin bulunduğu suç duyurusuna ilişkin kararını da yayımladı. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: ''Gaziantep ili, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde devlet kuruluşu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla dağıtılan kömür yardımlarının sona erdirilmesi karşısında bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, Karar örneği ve eski belgelerin talep doğrultusunda suç duyurusu yönünden işlem yapılması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 08.09.2010 tarihinde oy birliği ile karar verildi.''