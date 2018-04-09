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Politika

DSP: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız

" 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız"

09 Nisan 2018 16:57

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde de 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, parti üyeleriyle geldiği Mersin'de düzenlediği basın toplantısında  polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksakal, bir gazetecinin "İttifakla ilgi bir çalışmanız var mı" şeklindeki sorusuna, "DSP olarak biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde de 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız" yanıtını verdi.

Tüm vatandaşları partisine davet eden Aksakal, "DSP'nin huzuru, özgürlüğü ve bağımsızlığı simgeleyen Akgüvercinli mavi bayrağı altında buluşmaya, bu kötü gidişin önünde güçlü bir set oluşturmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Aksakal, DSP olarak önümüzdeki süreçte üzerlerindeki misyonun ve sorumluluğunun gereğini mutlaka yerine getireceklerini kaydetti. 

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