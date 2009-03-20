DSP: CHP ile AKP birbirini ayakta tutuyor

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Bartın'da hem iktidarı hem ana muhalefeti eleştirdi. Sezer, ''AKP'leşen Baykal'ın CHP'si ile AKP birbirini ayakta tutuyor'' dedi.





Sezer, Bartın'da halkı selamladığı seçim otobüsünde gazetecilere yaptığı açıklamada, DSP'nin, Türkiye'de her zaman özveride bulunmuş tek parti olduğunu savundu.



Seçimlerde, CHP'nin derdinin AKP'den kurtulmak olmadığının anlaşıldığını öne süren Sezer, şunları kaydetti:



''AK'leşen Baykal'ın CHP'si ile AKP birbirini ayakta tutuyor. Onlar, hallerinden memnun. Belli ki CHP, önce DSP'den kurtulmaya çalışıyor. Boşuna çabalıyor. Korkunun ecele faydası yok. 29 Mart seçimleri Türkiye'de çok şeyi değiştirir. Ülke uçuruma sürükleniyor. Hükümet artık her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Bu millet, Deniz Baykal'a da AKP'ye de 'Dur' diyecek. Baykal'ın, Tayyip'in alternatifiymiş gibi belli kesimler tarafından sunuluyor olması aslında Hükümeti ve Erdoğan'ı ayakta tutuyor. Erdoğan da bunun bilincinde, Baykal ile kayıkçı kavgasını sürdürerek ayakta kalma yolunu seçmiş oluyor. Kendisi açısından doğru yapıyor, ama ülke için sakıncalı. Ülkeyi felakete sürükleyen bir durumla karşı karşıyayız.''



Zeki Sezer, Ankara'nın, Atatürk'ün başkenti olmaktan uzaklaştığını 15 yıldır duyduğunu belirterek, ''Çağdaş yapıdan uzaklaştığını duyuyorum. Görgüsüz bir rant paylaşımı ile Ankara elden çıkıyor'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Şişli Belediye Başkanı ve partilerinin yeni dönem belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ile aralarında genel başkanlık yarışı olacağına ilişkin söylentileri nasıl değerlendirdiğine'' yönelik sorusunu Sezer, ''Bizim siyaset anlayışımızı bazı kesimlerin algılaması demek ki kolay olmayacak. Biz, 'küçük olsun, benim olsun, koltuk benim olsun sağlam olsun' diye başarısızlık üreten bir siyaset anlayışını tasvip etmiyoruz'' diye yanıtladı.



''Pislik yapıyorlar, ahlak dışı davranıyorlar”



DSP Genel Başkanı Sezer, daha sonra seçim otobüsünden inerek kent merkezindeki Hükümet Caddesi'nde yağmur altında şemsiyesiz yürüyerek, vatandaşları selamladı.



Yağmur nedeniyle ıslanan Zeki Sezer, seçim bürosunda bir süre soba başında ısınmasının ardından partililerle sohbet etti.



Bir partilinin, DSP'nin yerel seçimlerden çekileceği ve CHP'ye destek vereceği iddialarına yönelik sorusu üzerine Zeki Sezer, şunları söyledi:



''Pislik yapıyorlar, ahlak dışı davranıyorlar. Birileri kendi güçlerine güvenmiyor, 'DSP olmazsa biz kazanırız' diyor. Bu halk size oy vermiyor, sen bunu bilmiyor musun? 1999 seçimlerinde Edirne'de tek başımıza yüzde 57 oy aldık, Baykal ise yüzde 8,5'ta kalmıştı. İkimiz birlikte girdiğimizde ise yüzde 24 aldık. Bu millet bunlara oy vermiyor.



Millete tepeden bakıyorlar. Bu millet CHP'yi iktidar, Baykal'ı da Başbakan yapmaz. Zaten Baykal'ın da öyle bir derdi yok. Ona o koltuk yetiyor. Onlar, bu pislikleri yapacaklar, hep yaptılar, ama hiç iktidar olmadılar. Ben önümüzdeki hafta, Baykal ile bir araya geliyormuşum, çekildiğimi açıklıyormuşum. Terbiyesizler, onlar gitsin kumda oynasınlar.''



DSP lideri Sezer'e, partili kadınlar tel kırma şal hediye etti.

