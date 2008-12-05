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Politika

DSP: Bülent Ecevit'i bizden kimse koparamaz

DSP'den Rahşan Ecevit'e yanıt: DSP kişilerin değil halkın partisidir. Bizi kimse Atatürk ve Ecevit'ten koparamaz

05 Aralık 2008 02:00

DSP Başkanlık Kurulunca yapılan açıklamada, "Rahşan Ecevit'in parti yönetimine yönelik eleştirilerinin çok ağır ve haksız olduğu, kişilerin değil halkın partisi DSP'nin tek adam yönetimini reddettiği" belirtildi.

Açıklamada, DSP'nin yaşamın her alanında demokratik bir anlayışı amaçladığı, bu bağlamda parti içi demokrasiye de büyük önem verdiği ifade edildi.
Rahşan Ecevit'in parti yönetimine yönelik eleştirilerinin çok ağır ve haksız bulunduğuna değinilen açıklamada, "Çünkü DSP, kurumsallaşan bir partidir. Kişilerin değil, halkın partisidir. Çünkü DSP, tek adam yönetimini reddeden bir partidir. Anımsatmak isteriz ki, Bülent Ecevit de 'DSP halkın partisidir' derdi" denildi. 

Ya adınızı değiştirin, ya Ecevit'i unutun 

DSP'nin Türkiye'nin güvenli geleceğini karanlığa sürüklemeye çalışanlarla mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Bu mücadelede safımızda yer almak isteyenlere, geçmişteki hatalarını içtenlikle kabul eden ve vicdan muhasebesi yaparak yeniden aramıza katılmak isteyenlere kapımız açıktır.
Sayın Rahşan Ecevit'e sevgide ve saygıda kusur etmeyiz. Demokratik Sol kararlılığımızdan da kesinlikle ödün vermeyiz. İşimizi yapıp yapamadığımıza karar verecek olan halkımızdır. Çünkü biz, gücümüzü güçlülerden değil; halktan ve Hak'tan aldık.

Çekilmek istendiğimiz kısır kavgaların içine girmeyeceğiz. Ama dozu aşan suçlamalar karşısında da kesinlikle de kayıtsız kalmayacağız. Türkiye'yi yokluğa, yoksulluğa, yolsuzluğa ve karanlığa götüren bugünkü iktidar partisi varken; daha da acıklısı ona özenen, kara çarşafı vitrinine çıkaran, geçmişinden utanan ve reddi miras eden, ebedi ana muhalefet partisi
dururken; ve biz bunlarla mücadele ederken; iktidar alternatifi olan DSP ile uğraşmanın kimseye bir yarar getirmeyeceğine inanıyoruz.
Atatürk'ün izinde ve Ecevit'in ışığında yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bizi kimse, Atatürk'ten ve Ecevit'ten kopartamaz."

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