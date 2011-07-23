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Politika

DSP BAŞKANLIK KURULU BELİRLENDİ  ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2011 12:58

-DSP BAŞKANLIK KURULU BELİRLENDİ  ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - DSP'nin 10 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Kurultayı sonrasında toplanan Parti Meclisi'nde Başkanlık Kurulu belirlendi.  DSP Genel Merkezinin açıklamasına göre, Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter ve Genel Sayman seçimi yapılmasının ardından, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcıları ve Genel Sayman Yardımcısı görevlendirmeleri yapıldı.  Başkanlık Kurulu'nda yedi Genel Başkan Yardımcısı, dört Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sayman Yardımcısı olacak.  Buna göre, Önder Aksakal, Erol Tuncer, Jale Ağırbaş, Tufan Bural, Mustafa Altıntaş, Hadimi Soydal Sılay ve Tuncer Ertürk Genel Başkan Yardımcıları olurken, Genel Sekreter Yardımcılıklarına Yalçın Avcı, Ayten Şahin, Hasan Uğurtürk ve Müzeyyen Okur getirildi.  Genel Sayman Arif Şimşek, Genel Sayman Yardımcısı ise Yüksel Erdoğan oldu.

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