DSP: ‘Başbakan krizi algılamıyor’

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Ülkede işsizlik var, yoksulluk var, kriz var, daha da büyüğü geliyor. Ama Başbakan bunu algılayamıyor" dedi.





Seçim çalışmaları nedeniyle Tekirdağ'da bulunan Sezer, Malkara ilçesini de ziyaret etti. Kent içerisinde otobüsle seçim turu atan Sezer, belediye başkan adayı Haşim Dönmez ile birlikte halkı selamladı. Sezer daha sonra, Şalgamlı beldesine geçti.



Burada partililer tarafından karşılanan Sezer, Cumhuriyet Caddesi'nde seçim otobüsünün üzerine çıkarak halka hitap etti.



Konuşmasında, hükümeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren ve "Ülkede işsizlik var, yoksulluk var, kriz var, daha da büyüğü geliyor. Ama Başbakan bunu algılayamıyor" diyen Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başbakan, geçmişi kovalayarak geçmişin üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Bizim, 3.5 yıllık hükümetimizi eleştirir oldu. Bu aslında korkunun bacayı sardığının göstergesidir. Biz, 3.5 yılda bir şey yapamamışsak, O, 7 yılda ne yaptı, sormak lazım kendisine. Ekonomi iyi gitmiyor. İşsizlik tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Kriz teğet geçmedi, tam vurdu. Siyasiler birbirlerine laf yetiştiriyor, kayıkçı kavgası yapıyor. Vatandaş ise çocuğuna gelecek kuramadığına yanıyor."



Konuşmasını vatandaşın coşkulu alkışları arasında tamamlayan Sezer, 29 Martta yapılacak yerel seçimlerde Şalgamlı Belediye Başkan adayı Tamer İşcan'a destek istedi.



"Milletin derdinden bi haberler"



Sezer, Hayrabolu'da da İlyasbey Mahallesi'ndeki eski otogar meydanında vatandaşlara hitap etti.



Burada da hükümetin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatlarını eleştiren Sezer, "Fabrikalar kapanıyor, çiftçi batıyor, esnaf batıyor, bunlar hala televizyon ekranlarında Hacivat Karagöz gölge oyununa devam ediyorlar. Milletin dertlerinden bi haberler" dedi.



Krizin teğet geçmediğini bildiren Sezer, şunları kaydetti:



"Kriz var diyorum, (teğet geçti) diyor. Hayrabolulular kriz teğet geçmedi. En borçlu dönemini yaşıyor millet, Türkiye'de 550 milyar dolar borçlandı. Bugünkü hükümetle 45 milyar dolar cari açık var. Bu ne demek, ekonomiyi ithalata dayandırdı hükümet. Kriz 6 yıldır uygulanan yanlış ekonomik modelin, ithalata dayalı ekonomik modelin Türkiye'ye dayattığı bir kriz. Ama biz krizden söz ettiğimizde Başbakan (felaket telalığı yapıyorlar) diyor. Felaket telalığı yapmıyoruz. Bir yıl önce gittim uyardım Başbakanı kriz geliyor, tedbir al diye. Sadece lafla da söylemedim. Beş maddelik öneri paketi götürdüm kendisine. Başbakan, bana 'Zeki merak etme Türkiye'ye bir şey olmaz o kriz Amerika'daki morgate (tut-sat) krizi Türkiye'de morgate kredisi kullanılmadı. Dolayısıyla bir şey olmaz' dedi. Yani algılayamıyor, algılayabilecek durumda da değil."



Hayrabolu Belediye Başkan adayı Hasan Basri Şahsi'ye destek verilmesini isteyen Sezer, daha sonra Kırklareli'nin Babaeski ilçesine gitti.



