DSP: Balbay ve Tuncay Özkan'ı aday göstereceğiz

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Sekreteri ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, "Özgür basın Silivri’de yatıyor. Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan’ı 12 Haziran seçimlerinde aday göstereceğiz" dedi.

DSP’li Hasan Erçelebi, partisinin Denizli İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıkları Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ile yüz yüze görüşmediklerini, milletvekilliği adaylığı için dolaylı olarak kendilerine haber gönderdiklerini söyledi. Balbay ile Özkan’ın hangi ilden aday olmak isterlerse o ilden milletvekili adayı gösterileceğini kaydeden Erçelebi, "Basının düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. 12 Eylül faşizmi, merhum genel başkanımız Bülent Ecevit’i düşüncelerinden dolayı cezaevine gönderdi. Balbay ve Özkan’ın özgürlüklerine kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Mücadelemiz, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesidir. Haksızlıklara papuç bırakmayacağız" diye konuştu.

DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Türkiye’deki demokrasinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayeti altında olduğunu iddia etti ve 12 Haziran seçimlerinde özgürlüklerin çığrının açılacağını söyledi. Erçelebi, "Türkiye’de halk kutuplaştırıldı. Bir tarafta federal ve özerklik isteyenler diğer tarafta laikliğin, cumhuriyetin savunucusu ve üniter yapının bozulmasını istemeyen kesim bulunuyor. Ülkeyi bu hale AKP getirdi. Ülkede demokrasi yok. Demokrasi, Tayyip Erdoğan demokrasisidir. Kendinden olmayanlara her türlü baskıyı uyguluyorlar. Özgür basını susturmak istiyorlar. Bunun örneği Balbay ve Özkan’dır. Özgür basın Silivri’de yatıyor. Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan’ı 12 Haziran seçimlerinde aday göstereceğiz" dedi.



İsviçre'de parası olanlar düşünsün

Mısır’da yaşanan son gelişmelere de değinen Erçelebi, "Mısır’da Mübarek yıkıldı. İsviçre’deki paralarına da el konuldu. Birilerinin uykusu kaçtı. Bizler rahat uyuduk. Eğer, İsviçre’de parası olan varsa onlar düşünsün. Mısır’daki demokrasi dalgası elbet Türkiye’ye de gelecektir" diye konuştu.

