DSP adayı Kırca: Üsküdar'ı alacağım

DSP’nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı Levent Kırca, partilerin sanatçıları da yerel seçimlerde aday gösterebileceğini belirterek, “Sanatçı ve doktor aday olmaz diye bir şey yok. Sanatçılar olarak geç bile kaldık. Bizim gibi aydın insanlar, Atatürkçüler, demokratlar çok geride kalırsa, atı alan Üsküdar’ı geçer. Ben Üsküdar’da kalıyorum. Üsküdar’a giderken bir yağmur almayacak, ben Üsküdar’ı alacağım” dedi.



Kırca, adaylık teklifini neden kabul ettiğini de şöyle açıkladı: “DSP Genel Başkanı Sezer telefon açıp, ‘Bizim adayımız sen olmalısın’ dedi. Ben de hemen kabul ettim. Bu teklifi, hemen kabul etmemin en büyük sebebi Bülent Ecevit’tir. Rahmetli Ecevit, saygı duyduğum ve takdir ettiğim bir insan.”



‘ Hollywood yapacağım’



Belediyelerin bir rant yeri olduğunu kaydeden Kırca, şöyle devam etti: “Ne partimin ne de benim böyle bir yaklaşımımız olamaz. Halk, haftanın belirli günlerinde gelip muhasebeyi denetleyecek. Üsküdar Belediyesi’ni halk ve gazeteciler denetleyecek.

İnsanların başının açık ya da kapalı olmasının bir önemi yok. Bizim için önemli olan insan. Ben insan severim. Beni kaçırırlarsa çok şey kaçırırlar.

Üsküdar’da yeni bir Hollywood Sanat Merkezi yapacağım. Ücretsiz tiyatrolar, sinemalar, konserler vereceğiz."