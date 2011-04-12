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Politika

DSP ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 01:51

-DSP ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - DSP'nin 12 Haziran genel seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. DSP Genel Başkanı Masum Türker, İstanbul birinci bölgede birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi. DSP'nin milletvekili adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle: ADANA 1- Şenol Pektaş  2- Bedir Baydan  3- Saniye Arslantaş  4- Ercan Akarpınar  5- Mümtaz Numanoğlu  6- Nuran Dalyan  7- Bülent Çakıroğlu  8- Ahmet Mortepe  9- Ayhan Özüsağlam 10- Mustafa Hazar 11- İsmail Kazan 12- Hakan Sabuncu  13- Sefa Ağızlıyüz 14- Resul İbiş Çiftçi ADIYAMAN 1- Memet Işık 2- İbrahim Durmaz 3- Cuma Ağnar 4- Recep Delice  5- Ayniye Altungül AFYON 1- Hasan Kundakçı 2- Akif Öztürk  3- İlyas Altuntaş 4- Yılmaz Aksoy  5- Cengiz Uğur  AĞRI 1- Necmettin Aslan  2- Ömer Faruk Şahvelet  3- Adem Karakol 4- Remzi Büyüknacar AMASYA 1- Alaatin Bayram  2- Hamdi Yıldırım  3- Dursun Duran  ANKARA 1. BÖLGE 1- Hikmet Sami Türk  2- Nilüfer İlbey  3- Nahit Söyler  4- Ruşen Süsler  5- Ayten Şahin 6- Ayşen Sibel İnözü 7- Mehmet Canbolat 8- Şaamettin Emektar  9- Hüsniye Erdoğan  10- Necdet Cabioğlu 11- Hikmet Kipriksiz 12- Güngör Ersoy  13- Yüksel Erdoğan 14- Belma Açar 15- Altan Canik  16- Ünsal Demiralp  ANKARA 2. BÖLGE 1- Tufan Bural  2- V. Arif Şimşekyeminli 3- Dilek Dengizek Ersanal 4- D. Tuncer Ertürk  5- Behzat Özel  6- Hakan Koç  7- Cabar Sarıçam 8- Osman Çalışkan 9- Nursel Kızılırmak  10- Nüsret Adıbelli  11- Şerife Çitiloğlu 12- Melih Şengölge 13- Cemal Yeşiltaş  14- Ramazan Şanlı  15- İsmet Sarıkaya ANTALYA 1- Ragıp Hazar  2- Ayda Nur Gül 3- Muhammet Güğül  4- Hatice Çağar  5- Murat Altay  6- Gülşen Ilık  7- Bekir Özbilim 8- Makbule Dilek Demirkan 9- Cumali Şentekin  10- Ferhan Fidan  11- Hasan Aydemir 12- Metin Oktay  13- Gülşen İnandık 14- Olcay Polat  ARTVİN 1- Enis Güneri 2- Mehmet Genç AYDIN 1- Mehmet Önder Aksakal  2- Bekir Hilmi Hakan Işıkcı 3- Taci Erbaş 4- Abdullah Bedeloğlu  5- Süleyman Hışıroğlu  6- Hacer Oybak Esnaf 7- Bülent Cünlü Sağlıklı  BALIKESİR 1- Ahmet Aydoğdu  2- Ümit Ayhan  3- Metin Özyurt  4- Muharrem Yavuz  5- Süleyman Palalı 6- Ali Bozdak  7- İsmail Çalışkan 8- Emin Baytaş BİLECİK 1- Rifat Yılmaz  2- Devrim Serin  BİNGÖL 1- Faruk Aydın  2- Hikmet Arslanboğa  3- Seher Çoban  BİTLİS 1- Bülent Yazıcı  2- Bedri Aydın  3- Rasim Cayhan  BOLU 1- İsmail Özpek  2- Sebihe Kılıç  3- Mehmet Narin  BURDUR 1- Teoman Toyman  2- İbrahim Ak 3- Erol Sancar  BURSA 1- Hüseyin Kul  2- Ahmet Murat Özbilge 3- Kadir Evren  4- Hilmi Küçük  5- Türkan Demirörs  6- Nesrin Kalelioğlu 7- Metin Güneş  8- Fatih Dündar  9- Ziya Doğanay  10- Nuran Karabulut  11- İlhan Soysal  12- Türkan Kayacıkbaşı  13- Çağdaş Yıldız 14- Murat Sağduyu 15- Selçuk Orkan Süğlünoğlu 16- Mustafa Saraç  17- Cevat Erkul  18- Mesut Sevimli  ÇANAKKALE 1- Filiz Sanay  2- Ufuk Cankaya 3- Hüseyin Kavas  4- Ahmet İşsever ÇANKIRI 1- Namık Kaya  2- Gani Çağlar  ÇORUM 1- Bilgin Sucu  2- Yusuf Damar  3- Ferai Bilgener  4- İsmail İspir  DENİZLİ 1- Hasan Erçelebi  2- Meral Er  3- İlhan Tufan  4- Sadık Köyoğlu 5- Kemal Açıkalın  6- Hilmi Bali  7- Mehmet Kamil Tarakcı  DİYARBAKIR 1- Ali Artun 2- İlyaz Yüksel  3- Mehmet Şah Demir  4- Mehmet Aydın  5- Muhteber Taşan  6- İsmail Yağcı  7- İrfan Yaşar Erdem 8- Sevgi Savan  9- Aslı Atmaca  10- Onur Artun  11- Reşat Zöngür EDİRNE 1- Hüseyin Saygı  2- İsmail Kıray 3- Hayri İdin  ELAZIĞ 1- Mustafa Yılmaz 2- Talip Uz 3- Nurgül Öner  4- Umur Buluç  5- Cengiz Erkişi Operatör ERZİNCAN 1- Volkan Özdemir  2- Engin Deniz  ERZURUM 1- Cemal Koçak  2- Dilek Yılmaz  3- Yüksel Tür 4- Ali Alagöz  5- Osman Günay  6- Ali İşikli  ESKİŞEHİR 1- Osman Çoban 2- Hüdaver Bekler 3- Ali Turna  4- Burhan Mermer  5- Esra Özmen  6- Seçkin Yörükçü GAZİANTEP 1- Erdal Çerkezoğlu 2- Filiz Çıtacı  3- Remzi Büyüknacar  4- Ramazan Demircan 5- Şükrü Ayhan  6- Ercan Şahan  7- Yıldız Üstüner 8- Hacı Şenoğlu  9- Mehmet Kalman 10- Fatma Barna  11- Müslüm Batman 12- Cevdet Oğuz  GİRESUN 1- Mehmet Turan  2- Hüseyin Olgun 3- Yılmaz Varol 4- Ferhat Haliloğlu  GÜMÜŞHANE 1- Güngör Çelik 2- Cevdet Oğuz HAKKARİ 1- Ali Baygüneş 2- Abidin Geylan  3- Barış Baran Çur  HATAY 1- Adnan Günal 2- Ali Bıkmaz  3- Cuma Yurdakul  4- Durmuş Arslan  5- Erdoğan Yıldırım  6- Hamide Kerimoğlu  7- Hüseyin Temizkan 8- İsmail Baklacı 9- Kemal Cide 10- Sami Kipel  ISPARTA 1- Erdinç Caner Erarslan  2- Bircan Aslan  3- Salih Gören  4- Hasan İsa Güneşsever MERSİN 1- Levent Dakika  2- Mehmet Nejat Antalyalı 3- Müyesser Altuntaş 4- Mehmet Uysal 5- Mehmet Ali Erdoğan  6- Ruhan Atile  7- Melike Bilir  8- Muhittin Oktar 9- Fatma Ablay 10- Ali İhsan Akış  11- Burak Şarman İSTANBUL 1. 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