-DSP ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - DSP'nin 12 Haziran genel seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. DSP Genel Başkanı Masum Türker, İstanbul birinci bölgede birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi. DSP'nin milletvekili adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle: ADANA 1- Şenol Pektaş 2- Bedir Baydan 3- Saniye Arslantaş 4- Ercan Akarpınar 5- Mümtaz Numanoğlu 6- Nuran Dalyan 7- Bülent Çakıroğlu 8- Ahmet Mortepe 9- Ayhan Özüsağlam 10- Mustafa Hazar 11- İsmail Kazan 12- Hakan Sabuncu 13- Sefa Ağızlıyüz 14- Resul İbiş Çiftçi ADIYAMAN 1- Memet Işık 2- İbrahim Durmaz 3- Cuma Ağnar 4- Recep Delice 5- Ayniye Altungül AFYON 1- Hasan Kundakçı 2- Akif Öztürk 3- İlyas Altuntaş 4- Yılmaz Aksoy 5- Cengiz Uğur AĞRI 1- Necmettin Aslan 2- Ömer Faruk Şahvelet 3- Adem Karakol 4- Remzi Büyüknacar AMASYA 1- Alaatin Bayram 2- Hamdi Yıldırım 3- Dursun Duran ANKARA 1. BÖLGE 1- Hikmet Sami Türk 2- Nilüfer İlbey 3- Nahit Söyler 4- Ruşen Süsler 5- Ayten Şahin 6- Ayşen Sibel İnözü 7- Mehmet Canbolat 8- Şaamettin Emektar 9- Hüsniye Erdoğan 10- Necdet Cabioğlu 11- Hikmet Kipriksiz 12- Güngör Ersoy 13- Yüksel Erdoğan 14- Belma Açar 15- Altan Canik 16- Ünsal Demiralp ANKARA 2. BÖLGE 1- Tufan Bural 2- V. Arif Şimşekyeminli 3- Dilek Dengizek Ersanal 4- D. Tuncer Ertürk 5- Behzat Özel 6- Hakan Koç 7- Cabar Sarıçam 8- Osman Çalışkan 9- Nursel Kızılırmak 10- Nüsret Adıbelli 11- Şerife Çitiloğlu 12- Melih Şengölge 13- Cemal Yeşiltaş 14- Ramazan Şanlı 15- İsmet Sarıkaya ANTALYA 1- Ragıp Hazar 2- Ayda Nur Gül 3- Muhammet Güğül 4- Hatice Çağar 5- Murat Altay 6- Gülşen Ilık 7- Bekir Özbilim 8- Makbule Dilek Demirkan 9- Cumali Şentekin 10- Ferhan Fidan 11- Hasan Aydemir 12- Metin Oktay 13- Gülşen İnandık 14- Olcay Polat ARTVİN 1- Enis Güneri 2- Mehmet Genç AYDIN 1- Mehmet Önder Aksakal 2- Bekir Hilmi Hakan Işıkcı 3- Taci Erbaş 4- Abdullah Bedeloğlu 5- Süleyman Hışıroğlu 6- Hacer Oybak Esnaf 7- Bülent Cünlü Sağlıklı BALIKESİR 1- Ahmet Aydoğdu 2- Ümit Ayhan 3- Metin Özyurt 4- Muharrem Yavuz 5- Süleyman Palalı 6- Ali Bozdak 7- İsmail Çalışkan 8- Emin Baytaş BİLECİK 1- Rifat Yılmaz 2- Devrim Serin BİNGÖL 1- Faruk Aydın 2- Hikmet Arslanboğa 3- Seher Çoban BİTLİS 1- Bülent Yazıcı 2- Bedri Aydın 3- Rasim Cayhan BOLU 1- İsmail Özpek 2- Sebihe Kılıç 3- Mehmet Narin BURDUR 1- Teoman Toyman 2- İbrahim Ak 3- Erol Sancar BURSA 1- Hüseyin Kul 2- Ahmet Murat Özbilge 3- Kadir Evren 4- Hilmi Küçük 5- Türkan Demirörs 6- Nesrin Kalelioğlu 7- Metin Güneş 8- Fatih Dündar 9- Ziya Doğanay 10- Nuran Karabulut 11- İlhan Soysal 12- Türkan Kayacıkbaşı 13- Çağdaş Yıldız 14- Murat Sağduyu 15- Selçuk Orkan Süğlünoğlu 16- Mustafa Saraç 17- Cevat Erkul 18- Mesut Sevimli ÇANAKKALE 1- Filiz Sanay 2- Ufuk Cankaya 3- Hüseyin Kavas 4- Ahmet İşsever ÇANKIRI 1- Namık Kaya 2- Gani Çağlar ÇORUM 1- Bilgin Sucu 2- Yusuf Damar 3- Ferai Bilgener 4- İsmail İspir DENİZLİ 1- Hasan Erçelebi 2- Meral Er 3- İlhan Tufan 4- Sadık Köyoğlu 5- Kemal Açıkalın 6- Hilmi Bali 7- Mehmet Kamil Tarakcı DİYARBAKIR 1- Ali Artun 2- İlyaz Yüksel 3- Mehmet Şah Demir 4- Mehmet Aydın 5- Muhteber Taşan 6- İsmail Yağcı 7- İrfan Yaşar Erdem 8- Sevgi Savan 9- Aslı Atmaca 10- Onur Artun 11- Reşat Zöngür EDİRNE 1- Hüseyin Saygı 2- İsmail Kıray 3- Hayri İdin ELAZIĞ 1- Mustafa Yılmaz 2- Talip Uz 3- Nurgül Öner 4- Umur Buluç 5- Cengiz Erkişi Operatör ERZİNCAN 1- Volkan Özdemir 2- Engin Deniz ERZURUM 1- Cemal Koçak 2- Dilek Yılmaz 3- Yüksel Tür 4- Ali Alagöz 5- Osman Günay 6- Ali İşikli ESKİŞEHİR 1- Osman Çoban 2- Hüdaver Bekler 3- Ali Turna 4- Burhan Mermer 5- Esra Özmen 6- Seçkin Yörükçü GAZİANTEP 1- Erdal Çerkezoğlu 2- Filiz Çıtacı 3- Remzi Büyüknacar 4- Ramazan Demircan 5- Şükrü Ayhan 6- Ercan Şahan 7- Yıldız Üstüner 8- Hacı Şenoğlu 9- Mehmet Kalman 10- Fatma Barna 11- Müslüm Batman 12- Cevdet Oğuz GİRESUN 1- Mehmet Turan 2- Hüseyin Olgun 3- Yılmaz Varol 4- Ferhat Haliloğlu GÜMÜŞHANE 1- Güngör Çelik 2- Cevdet Oğuz HAKKARİ 1- Ali Baygüneş 2- Abidin Geylan 3- Barış Baran Çur HATAY 1- Adnan Günal 2- Ali Bıkmaz 3- Cuma Yurdakul 4- Durmuş Arslan 5- Erdoğan Yıldırım 6- Hamide Kerimoğlu 7- Hüseyin Temizkan 8- İsmail Baklacı 9- Kemal Cide 10- Sami Kipel ISPARTA 1- Erdinç Caner Erarslan 2- Bircan Aslan 3- Salih Gören 4- Hasan İsa Güneşsever MERSİN 1- Levent Dakika 2- Mehmet Nejat Antalyalı 3- Müyesser Altuntaş 4- Mehmet Uysal 5- Mehmet Ali Erdoğan 6- Ruhan Atile 7- Melike Bilir 8- Muhittin Oktar 9- Fatma Ablay 10- Ali İhsan Akış 11- Burak Şarman İSTANBUL 1. BÖLGE 1- Masum Türker 2- Ayşe Jale Ağırbaş 3- Derya Ataman Koçlar 4- Orhan Yeşilyurt 5- Cemil Mirasoğlu 6- Ercüment Tahiroğlu 7- Mahmut Tekin Peker 8- Emine Birnur Yenier 9- Ekrem İlgüy 10- Hatice Çilenger Fırtına 11- Eyüp Cem Karaoğlu 12- Mehmet Tuncer 13- Ahmet Mümtaz Maden 14- Raziye Karabey 15- Hasan Çevik 16- Cevdet Kurt 17- Seyfullah Atçı 18- Orhan Erten 19- Hüseyin Gökçeoğlu 20- Sinem Arslan 21- Hacı Kemal Oruç 22- Ayşe Hülya Yüceer 23- Manuk İşyapar 24- Erdoğan Kapan 25- Adem Ercan 26- Zeki Yıldız 27- Ergül Yurdagün 28- Ömer Tabak 29- Selami Özsoy 30- Hüseyin Ekici İSTANBUL 2. 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BÖLGE 1- Hasan Macit 2- Hüseyin Mert 3- Yalçın Avcı 4- Asuman Sarıgül 5- Mustafa Özkan Kökçeli 6- Hasan Fehmi Yavuzalp 7- Hüseyin Ekici 8- Muammer Özkoca 9- Emin Doğan Aydın 10- Yüksel Yaşar 11- Esin Gündoğan Dönmez 12- Kurtuluş Bazu 13- Arif Özbay 14- Nazmi Kavasoğlu 15- Yakup Bektaş 16- Nihal Yüzüak 17- Semra Aydin 18- Kerim Aksu 19- Cemil Bilgiç 20- Murat Güngör 21- Orhan Dörttepe 22- Mehtap Öztürk 23- Nejla Ertan 24- Hasan Ertan 25- Esengül Alıcı 26- Kadriye Vildan Aslan 27- İlhan Yılmaz 28- Gülseren Tan İZMİR 1. BÖLGE 1- Rifat Mutlu 2- Niyazi Emli 3- Behaettin Karaca 4- Süheyla Ceyhan 5- Mesut Özsabuncu 6- Haydar Durgeç 7- Ümit Rahmi Tuncel 8- İnanç Balcı 9- Turabi Turan Yılmaz 10- Baki Tanışık 11- Hüseyin Oğuz 12- Süheyla Erbaşol 13- Asiye Gülbin Sel İZMİR 2. BÖLGE 1- Erol Tuncer 2- Fatih Taşdöğen 3- Adnan Taşar 4- Selçuk Karakülçe 5- Bülent Sarı 6- Hasan Tıraşoğlu 7- Süleyman Karadayı 8- Mahmut Açıkkar 9- Muzaffer Tuzcu 10- Hacı Bektaş 11- Özge Üngüt 12- Recep Özdilek 13- Bülent Vatansever KARS 1- Serap Gençler 2- Yasin Zerman 3- Mehmet Kayakağanlı KASTAMONU 1- Salih Çelebi 2- Şenol Çeli 3- Mehmet Ali İhtiyar KAYSERİ 1- Memduh Taşkın 2- Sevin Ulusoy 3- Osman Türkaslan 4- Sinan Kolukısa 5- Ayla Aşıkgil 6- Erkan Karabulut 7- Celil Yol 8- Halil Kılıç 9- Mustafa Aktaş KIRKLARELİ 1- Kemal İnebolu 2- İlhan Özaltan 3- Özkan Kar KIRŞEHİR 1- Sedat Yalçın 2- Metin Yücedağ KOCAELİ 1- Yakup Kalmuk 2- Tülin Keçeci Güngör 3- Celal Yıldırım 4- Selman Gürpınar 5- Rıdvan Subaşı 6- Orhan Yılmaz 7- Hasan Yıldız 8- Ş. 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