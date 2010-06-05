DSP 8. Olağan Kurultayı yarın

T24-



DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurultay saat 10.00'da başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde kurultay, aynı gün ve yerde saat 11.00'de toplanacak.





Kurultay Başkanlık Kurulu, Tüzük Komisyonu ve Politika Kararları Komisyonu'nun oluşturulmasının ardından DSP Genel Başkanı Masum Türker açılış konuşması yapacak.





Komisyon raporlarının görüşülüp onaylanmasıyla tüzük değişikliği gerçekleştirilip, politika kararları belirlenecek.





Kurultayda, genel başkan adaylarının konuşmasının ardından seçimlere geçilecek.