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DSP 8. Olağan Kurultayı yarın

DSP'nin 8. Olağan Kurultayı, yarın Atatürk Spor Salonu'nda toplanacak.

05 Haziran 2010 03:00

T24- DSP'nin 8. Olağan Kurultayı, yarın Atatürk Spor Salonu'nda toplanacak.


DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurultay saat 10.00'da başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde kurultay, aynı gün ve yerde saat 11.00'de toplanacak.


Kurultay Başkanlık Kurulu, Tüzük Komisyonu ve Politika Kararları Komisyonu'nun oluşturulmasının ardından DSP Genel Başkanı Masum Türker açılış konuşması yapacak.


Komisyon raporlarının görüşülüp onaylanmasıyla tüzük değişikliği gerçekleştirilip, politika kararları belirlenecek.


Kurultayda, genel başkan adaylarının konuşmasının ardından seçimlere geçilecek.

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